Die Entwicklerszene klagt seit Längerem über die Einschränkungen, die Apple ihnen bei der Programmierung ihrer Apps für iPhone, iPad und den iPod touch auferlegt hat. "Wir haben unseren Entwicklern zugehört und uns einen großen Teil ihres Feedbacks zu Herzen genommen", schreibt das Unternehmen jetzt in einer Pressemitteilung .



Mit den alten Programmierrichtlinien hatte Apple den Entwicklern im April 2010 indirekt untersagt, Programmierumgebungen von Wettbewerbern wie Adobe (Flash) oder Microsoft (.NET) zu verwenden. Die Geschäftsbedingungen waren von der Szene scharf kritisiert worden.

Apple macht nun außerdem die Richtlinien für die Prüfung von eingereichten Apps öffentlich. Bislang blieb oft unklar, warum eine Anwendung abgelehnt wurde. Das führte häufig zu Vorwürfen: Wenn nicht gar Apple nur seine eigenen Geschäftsinteressen auf diese Weise schützen wolle, dann zensiere es doch zumindest sehr willkürlich, hieß es dazu immer wieder.

Im App Store werden mehr als 250.000 Apps zum Download bereitgestellt. Von den Einnahmen für kostenpflichtige Programme gibt Apple 70 Prozent an die externen Entwickler weiter.



Neben dem von Apple bereitgestellten SDK ( Software Development Kit ) für die Entwicklung von Apps gibt es einige weitere Programme, die das Programmieren von Anwendungen für iOS unterstützen. Dazu gehört auch die aktuelle Version von Adobe Flash mit einem Compiler, der den Flash-Code dann in eine iPhone-Anwendung übersetzt. Flash selbst wird von Apple auf seinen mobilen Geräten nicht unterstützt. Entwickler können über das Programmiertool namens MonoTouch auch Programme für iOS veröffentlichen, die in der Umgebung .NET, also von Microsoft geschrieben wurden.