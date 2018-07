Inhalt Seite 1 — Murdoch baut mit Apple an einem iNewspaper Seite 2 — Promis und Cocktailpartys Auf einer Seite lesen

Rupert Murdoch ist mit seinen 79 Jahren so etwas wie der Hoffnungsträger der Zeitungsbranche. Die fühlt sich vom Internet im Allgemeinen und von Google im Besonderen bedrängt und bedroht und beobachtet mit Interesse, was der große, alte Mann des Verlagsgeschäftes so treibt. Zum Beispiel hat er die Inhalte seiner Blätter Times und Sunday Times im Sommer hinter einer Bezahlschranke versteckt (und damit wohl 97 Prozent seiner Leser verloren ).

Vergangene Woche nun bestätigte der Konzernchef, er plane eine Tageszeitung allein für das iPad von Apple und für andere Tablets. "Es ist ein Produkt nur für Tablet-Computer und es ist sehr aufregend", sagte er bei einer Konferenz in Spanien .

Seit drei Monaten werde in New York daran entwickelt, berichten verschiedene Medien. Und beteiligt seien auch Apple-Chef Steve Jobs beziehungsweise einige seiner Ingenieure.

Das Ganze soll The Daily heißen. Die erste Titelidee sei The Daily Planet gewesen, berichtet das Modemagazin WWD , aber der Comicverlag DC habe die Rechte an dem Namen nicht hergeben wollen, ist es doch das Blatt , für das seit Jahrzehnten Clark Kent aka Supermann schreibt.

Der Preis für Daily ist vergleichsweise gering, nur 99 US-Cent pro Woche oder 4,25 Dollar im Monat will Murdoch verlangen. Dafür soll es täglich eine Ausgabe geben, auch am Sonntag. Mit dem Geld will Murdoch eine große Redaktion finanzieren. Insgesamt 100 Journalisten werden demnächst im News-Corp.-Verlagsgebäude in der Sixth Avenue arbeiten, so WWD . Geleitet werde das Projekt von Jesse Angelo, bislang bei der New York Post und so etwas wie ein Stern des News-Corp.-Himmels .

Dass Murdoch gerade Angelo abgestellt hat, der als wichtiger Vertrauter gilt, zeige, wie wichtig ihm das Projekt sei, schreibt WWD . Murdoch wolle beweisen, ergänzt der Guardian , dass Leser bereit sind, für gute, originelle Inhalte im Internet zu zahlen.