Die Kommunikationssoftware Skype gibt es fortan auch für das iPad. Die mehr als 25 Millionen Nutzer des Tablet-Computers von Apple können damit über eine WLAN- oder 3G-Mobilfunkverbindung kostenlose Videoanrufe führen.

Bereits seit Juli ist bekannt, dass Skype – das neuerdings zu Microsoft gehört – an einer speziell für das iPad optimierten App arbeitet. Ab sofort steht sie im Apple iTunes App Store zum Herunterladen bereit.

Bisher mussten die Nutzer die bereits vorhandene App für das iPhone für das Pad herunterladen. Damit war es aber nicht möglich, das große Display zu nutzen – obwohl das bei Videotelefonie besonders viel Sinn gemacht hätte.

"Wir haben herausgefunden, dass Nachfrage nach Skype-Videoanrufen auf weiteren Geräten besteht, und wir freuen uns sehr, dieser Nachfrage mit unserer neuen Skype for iPad App gerecht zu werden", sagt Neil Stevens, Vice President von Skype.

Konkurrenz zu Facetime

Skype gilt als Konkurrenz zu Apples eigenem Videotelefonie-Projekt Facetime. In der Vergangenheit hatte Skype immer wieder mit Widerständen bei der Verwendung auf mobilen Geräten zu kämpfen. Gerätehersteller wie Apple hatten aus Rücksicht auf ihre Vertragspartner die kostenlose Telefoniesoftware etwa auf dem iPhone lange gar nicht zugelassen. Immerhin nimmt das kostenlose Telefonangebot von Skype den klassischen Telefongesellschaften Marktanteile weg.

Die nun angepasste Version der App versucht die gesamte Größe des iPad-Displays auszunutzen. Die Bilder der Kontakte werden auf dem großen Display in einem Raster nebeneinander angezeigt. Skype for iPad erlaubt auf dem großen Display Videoanrufe in einer Bildqualität bis zu VGA-Auflösung (640x480), mit 15 Einzelbildern pro Sekunde.

Die Software funktioniert auf jedem iPad, auf dem die neueste iOS-Firmware installiert ist. Mit dem iPad 2 können Videoanrufe getätigt und empfangen werden. Mit dem iPad der ersten Generation kann hingegen das Videosignal nur empfangen werden. Skype-Sprachanrufe und die Instant-Messaging-Funktionen können aber uneingeschränkt genutzt werden.