Motorola trennt sich von seiner Mobilfunksparte. Für 12,5 Milliarden Dollar übernimmt Google den Unternehmensbereich, mit dem Motorola zeitweise Weltmarktführer war.

Google will mit dem Zukauf seine von Patentklägern angegriffene Plattform Android für Smartphones und Tablet-Computer stärken. Motorola hat unter den Telekommunikationskonzernen eines der am besten gefüllten Patent-Bücher.

Der Internet-Konzern zahlt 40 Dollar pro Aktie in bar, ein Aufpreis von 63 Prozent zum Schlusspreis von Freitag, teilten beide Unternehmen mit. Das Geschäft soll zum Jahreswechsel wirksam werden. Es bedarf jedoch der Zustimmung der amerikanischen Wettbewerbshüter.

Motorola hatte sein Mobilfunk-Geschäft kürzlich aufgespalten. Es trennte dabei die Handy- von der Infrastruktur-Sparte, die mittlerweile von Nokia Siemens Networks übernommen wurde. Google liefert sein Betriebssystem Android an viele Hersteller aus, die es für ihre Smartphones anpassen und nutzen. So läuft es unter anderem auf denen von Motorola.

Android ist eine quelloffene Software, kann theoretisch also auch von anderen weiterentwickelt werden. In einer Mitteilung erklärte Google, die Plattform werde offen bleiben. Und Motorola Mobility werde auch weiter Lizenznehmer von Android sein.

Der Kurs der Google-Aktien fiel kurz nach Bekanntwerden des Kaufs um mehrere Prozent. Motorola legte geringfügig zu.

Vor wenigen Wochen hatte Google den Bieterwettstreit um das Patent-Portfolio des gescheiterten Mobilfunk-Ausrüsters Nortel an Rivalen um Apple und Microsoft verloren.

Update: Der amerikanische Technikjournalist Om Malik berichtet in seinem Blog, dass Motorola ursprünglich mit Microsoft verhandelt hatte. Doch wollte der Konzern demnach allein die Patente des Handyherstellers haben, an der Produktion sei er nicht interessiert gewesen. Die Drohung, dass Microsoft noch mehr Patente bekomme, habe Google an den Verhandlungstisch gebracht und zu dem Rekordgebot geführt, schreibt Malik.

Nach seiner Beschreibung geht es bei dem Geschäft um 17.000 Patente, die Motorola derzeit halte.