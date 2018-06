Alles muss raus: Hewlett-Packard räumt seine Lager, nachdem das Technologieunternehmen angekündigt hat, sich aus dem Geschäft für Privatkunden zurückzuziehen. Am Wochenende fiel der Preis für den Tablet-Rechner Touchpad zunächst in den USA von 399 auf 99 Dollar respektive von 599 auf 149 Dollar für die Version mit 32 Gigabyte Speicher. Der Sommerschlussverkauf kam an, das Gerät war in vielen Onlineshops schnell vergriffen.

Auch in Europa purzeln nun die Preise der Geräte. Am Montagnachmittag teilte HP mit, das Touchpad ab sofort für 99 Euro oder 129 Euro für die 32-GB-Version anbieten zu wollen. Der firmeneigene Onlineshop war anschließend kaum noch zu erreichen, zu groß war der Ansturm auf die Geräte. Für einen Anbieter von Servern für mittlere und große Unternehmen ist das natürlich peinlich.

Bei Händlern wie Amazon und Media Markt war zunächst noch der alte Preis von 399 Euro beziehungsweise 499 Euro angegeben. Dies sollte aber im Laufe des Tages umgestellt werden.

Der Grund für den plötzlichen Verkaufserfolg ist vermutlich ausschließlich der gesenkte Preis. Die Touchpad-Käufer können es offenbar verschmerzen, dass die angebotenen Inhalte für die Plattform nicht mit denen von Apples iPad und Android-Geräten mithalten können.

Zudem will HP seinen Tablet-Computer wohl nicht mehr weiterentwickeln. Die Zukunft des Betriebssystem WebOS ist noch offen. Es wird entweder ebenfalls komplett fallengelassen oder in Lizenz an die Hersteller mobiler Geräte weitergegeben.

HPs Konzernchef Léo Apotheker hatte am Donnerstag angekündigt, "strategische Alternativen" für die Personal Systems Group zu suchen und sich künftig auf Cloud Computing, Software und Unternehmenslösungen zu konzentrieren. Die Anleger halten das offenbar für eine schlechte Idee: Die HP-Aktie verlor am Freitag mehr als 20 Prozent. Der Börsenwert von HP verringerte sich damit schlagartig um rund 10 Milliarden Dollar.