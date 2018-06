Niemand bei Sony nimmt das A-Wort in den Mund. "A" wie Apple. Doch der japanische Konzern zeigt bei der Internationalen Funkausstellung (Ifa) in Berlin, dass er das Erfolgsmodell von Apple nicht nur verstanden hat, sondern es sogar einen Schritt weiterführen will.

Sony will Geräte der Oberklasse mit Inhalten aus eigener Produktion verzahnen und die Konsumenten an die Marke binden. Dabei sollen die beiden neuen Tablets zentral sein. Sichtlich stolz präsentierte Sony-CEO Howard Stringer bei der Ifa das Tablet S und das Tablet P . Beide sind auffallend und dabei gefällig gestaltet: Das Tablet S mit seinem 10-Zoll-Display ähnelt einer umgeschlagenen Zeitschrift. Eine Längsseite liegt deshalb immer etwas höher. Das erleichtert vor allem das Lesen, wenn das Gerät auf einem Tisch liegt. Ende September soll es auf den deutschen Markt kommen und für die Version mit WLAN und 16 Gigabyte Speicher ab 479 Euro kosten. Die Version mit UMTS und 32 Gigabyte wird rund 600 Euro kosten und ist damit deutlich günstiger als das iPad2-Spitzenmodell. Ab November soll das Tablet S unter dem Betriebssystem Android 3.2 laufen – was wohl bedeutet, dass in den ersten Wochen nur Modelle mit der Version 3.1. erhältlich sein werden.

Mehr in Form eines leicht überdimensionierten Brillenetuis kommt dagegen das Tablet P daher. Aufgeklappt bietet es zwei 5,5-Zoll-Displays, die Elemente einzeln oder gemeinsam anzeigen können. Games wie das vorinstallierte Pinball Heroes lassen sich besser auf einem großen Bildschirm spielen, bei E-Mails dagegen wird das untere Display zur Tastatur, die obere zeigt den geschriebenen Text. Hochkant gehalten, kann es E-Books wie normale Bücher auf zwei gegenüberliegenden Seiten darstellen. Ein echtes Buchgefühl kommt dabei aber nicht auf, dafür sind die Displays dann doch zu klein.

Das Tablet P kommt Ende November auf den deutschen Markt, läuft unter Android 3.2, hat UMTS an Bord und soll 600 Euro kosten. Ebenso wie das Tablet S ist es Playstation-zertifiziert, kann also die Playstation-Spiele abspielen. Sony peilt damit nach eigenen Angaben einerseits Geschäftsleute an, die bequem E-Mails schreiben wollen, andererseits aber auch Gamer. Die müssten sich allerdings an das Scharnier in der Mitte und das dadurch unterbrochene Bild gewöhnen.

Die Zukunft liegt für Sony aber nicht in den einzelnen Geräten, sondern in deren Kombination: Das Tablet S kann mit seiner Infrarotschnittstelle als Fernbedienung für den Fernseher genutzt werden. Mit den hauseigenen Bravia-Fernsehgeräten versteht sich das Tablet nämlich bestens: Mit einer Art "Drag and Drop" können Bilder, Video- und Musikdateien auf das TV-Gerät gezogen und dann auf dessen Bildschirm abgespielt werden.