Ab 19 Uhr deutscher Zeit wird Apple am heutigen Dienstag das neue iPhone präsentieren. Tim Cook, Nachfolger von Steve Jobs, hat ein paar Hundert Auserwählte in die Firmenzentrale nach Cupertino, Kalifornien, eingeladen. Der Name der Veranstaltung sagt schon alles: " Let's talk iPhone ".

Der Termin war lange erwartet worden, eigentlich sollte der Nachfolger der erfolgreichen Produktlinie bereits im September vorgestellt werden – zumindest hatte es entsprechende Gerüchte gegeben. Wie immer gibt es nicht mehr als sie, der Konzern ist außerhalb seiner als Shows inszenierten Produktpräsentationen reichlich verschwiegen.

Nun also das neue iPhone. Im Gegensatz zu früheren Veranstaltungen wird es keinen Livestream von Apple geben . Gut möglich also, dass Twitter zusammenbricht, weil sich alle auf die Kurzbotschaften aus dem Auditorium stürzen. Doch auch sie sind dieses Mal begrenzt. Bislang lud Apple oft in einen großen Saal nach San Francisco, wo mehrere Tausend Menschen Platz fanden. In den Firmensitz in Cupertino aber passen nach Medienberichten nur wenige Hundert.

Verfolgen kann man die Keynote trotzdem an verschiedenen Stellen. Eine ganze Reihe von Blogs hat eigene Liveberichte angekündigt, auch wenn nicht alle ihre eigenen Leute in Cupertino haben. Liveblogs gibt es ab etwa 18:45 Uhr unter anderem bei Engadget , Slashgear und Macrumors sowie bei den deutschsprachigen Angeboten Gizmodo , Apfeltalk , Maclife und Touchtalk .

Das deutsche Blog We Want Media wird ab etwa 18:30 Uhr einen Audio-Livestream anbieten.

Ob Tim Cook am Abend ein iPhone 5 oder "nur" ein Modell 4S präsentieren wird, ist unklar. Gerüchte über ein iPhone 5 gibt es zumindest zuhauf. Es solle ein größeres Display mit vier Zoll Bildschirmdiagonale haben, eine Acht-Megapixel-Kamera und ein Gehäuse, dass sich nach unten keilförmig verjüngt .

Laut Ben Parr von Mashable wird aber nicht die Hardware das neue iPhone zu etwas Besonderem machen, sondern eine Software namens Assistent. Die basiere auf Siri, der Spracheingabe-App, die es schon seit Anfang 2010 gibt. Zwei Monate nach Veröffentlichung der App hatte Apple die Software samt Entwicklerteam für angeblich 200 Millionen Dollar gekauft.