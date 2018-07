In Österreich bietet das Wirtschaftsministerium eine landesweite Karte mit allen Tankstellen und mit den aktuellen Benzinpreisen an. Wer will, kann dort vergleichen, was der Sprit in seiner Umgebung oder in der nächsten Stadt kostet. Nach Eingabe einer Adresse oder einer Region erscheinen auf der Karte die zehn günstigsten Tankstellen.

Die österreichischen Betreiber sind per Gesetz verpflichtet, Preisänderungen in einer Datenbank einzutragen. Aus dieser bezieht die Karte ihre Informationen.

Hierzulande gibt es das auch, allerdings nicht als staatliches Projekt. Die private Seite Clever Tanken sammelt seit Jahren solche Daten. Sie bekommt sie von Tankstellenbetreibern und von Autofahrern. Finanziert wird das Ganze durch Werbung. Was sicher funktioniert, denn für den Benzinpreis interessieren sich angesichts seiner Höhe derzeit wohl alle Autofahrer.

Als App fürs Mobiltelefon gibt es die österreichische Datenbank nicht. Das deutsche Modell schon. Der Betreiber, eine Firma namens Info Road, bietet eine Clever-Tanken-App sowohl für Android als auch für Apples Betriebssystem an. Allerdings ist sie nicht kostenlos, bei beiden Systemen werden dafür 1,59 Euro verlangt.

Außerdem gibt es noch das Projekt Benzinpreis.de . Auch dort können von Autofahrern Preise gemeldet werden. Allerdings werden diese nicht auf einer Karte angezeigt und auch nicht für individuelle Tankstellen. Zu sehen ist auf der Website nur ein allgemeines Preisniveau und Preiskurven für Diesel und Benzin.

Dementsprechend verhilft die kostenlose App, die es nur in iTunes gibt, lediglich zu einer allgemeinen Empfehlung im Sinne von "heute besser nicht tanken". Immerhin lässt sich damit aber der Preis an der angesteuerten Tankstelle mit dem durchschnittlichen Marktpreis vergleichen.