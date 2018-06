Der Kontrast könnte nicht größer sein: Apple-CEO Tim Cook steht am Mittwoch in San Francisco auf einer Bühne in einem abgedunkelten Saal mit gigantischen Leinwänden und stellt gewohnt selbstbewusst das neue iPad vor. Das französische Unternehmen Archos dagegen präsentiert zur gleichen Zeit an seinem kleinen Cebit-Stand leicht verschämt das einzige Vorführmodell seines Kindertablets mit dem Namen ChildTab. Davon stehen auch nicht ab sofort Zehntausende zur Verfügung. Das eine, das es gibt, wurde auf den letzten Drücker extra für die Messe in Hannover zusammengebaut.

Weswegen es hier vor allem um die Idee geht und weniger um die technische Ausführung. Das ChildPad soll in jeder Hinsicht ein Tablet für Einsteiger sein. Ein Sieben-Zoll-Display mit nur einer Kamera, einem Gigabyte Arbeitsspeicher, ohne UMTS und möglicherweise ohne Multitouch-Funktion. Möglicherweise, weil viele technische Details noch unbekannt sind, wie man sich am Messestand immer wieder entschuldigt. Insbesondere sei noch nicht geklärt, welches Display zum Marktstart im Mai verbaut werden wird. Der angestrebte Preis immerhin steht fest: 99 Euro soll das ChildPad kosten.

Wie der Name schon sagt, ist das Gerät auf Kinder ausgelegt. Fünf bis sechs Jahre empfiehlt Archos als Einstiegsalter. Kindern in diesem Alter wolle man vielleicht nicht gleich ein teures iPad in die Hand geben, argumentiert der Hersteller. Außerdem gebe es viele Familien, die sich die Hochpreismodelle von Apple und anderen vielleicht nicht leisten könnten oder wollten, ihren Kindern die Welt der mobilen Computer aber auch nicht vorenthalten wollen.

Für 99 Euro kann niemand ein leistungsstarkes Tablet verlangen, ein Spielzeug aber ist das Gerät auch nicht. Der Prototyp macht einen durchaus stabilen Eindruck, und mit Android 4.0.3 bekommt das ChildPad immerhin die zweitaktuellste Version des Google-Betriebssystems .

Archos will aber vor allem mit einem inhaltlichen Konzept überzeugen: Mit der vorinstallierten Software Parental Filter der Firma Editions Profil können Eltern einstellen, welche Seiten ihr Kind im Internet aufrufen kann, aber auch, wie lange es überhaupt online sein darf. Neue Apps für das ChildPad wird es entweder aus einer gefilterten Version des offiziellen Android-Markets geben oder aus einem eigenen Online-Laden.

Als wichtigste Inhalte sieht Archos Videos und Musik, neben Lernsoftware und Spielen. "Kinder versinken zum Beispiel bei langen Autofahrten vor dem Tablet, wenn sie da einen Film schauen können", sagen die Archos-Leute bei der Cebit. Folgerichtig sollen die Tablets zum Einstieg mit dem Trickfilm Alvin und die Chipmunks 3 ausgeliefert werden.

Weil Kinder aber nicht so laut Musik hören sollen wie Erwachsene, wird es spezielle, kindgerechte Kopfhörer als Zubehör geben.