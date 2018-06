Schon vor dem Start ist Samsungs neues Spitzen-Smartphone so begehrt wie sonst nur ein neues iPhone: Der Netzbetreiber E-Plus öffnete an diesem Dienstag in Berlin sogar schon kurz nach Mitternacht die Pforten seines Base-Camps, um das Samsung Galaxy S III zu verkaufen. Das Android-Referenzmodell weckt hohe Erwartungen – und erfüllt sie.

Die größte Stärke des S III ist der riesige, helle Touchscreen mit einer Diagonale von 12,2 Zentimetern (4,8 Zoll). Damit hat das Galaxy S III den derzeit zweitgrößten Bildschirm am Markt; üppiger fällt nur noch das Galaxy Note mit 5,3-Zoll-Display aus, das aber beinahe schon als Tablet gilt. Dank 720 mal 1.280 Bildpunkten sitzen selbige sehr dicht aneinander, 145 Pixel kommen pro Quadratmillimeter zusammen. Fotos, Videos und Schriften werden dadurch enorm scharf.

Dank Super-AMOLED-Technologie sind die Kontraste grandios, Farben strahlen brillant – teilweise sogar etwas unnatürlich, aber das dürfte den meisten eher gefallen. Und weil die Pixel selbst leuchten anstatt wie bei klassischen LCD-Mattscheiben von hinten illuminiert zu werden, lässt sich der Monitor des S III auch im Freien relativ ordentlich ablesen. Die kratzfeste Gorillaglas-Beschichtung spiegelt allerdings, wie bei allen Touchscreen-Handys, ziemlich stark. Das muss man ebenso hinnehmen wie die zwangsläufig auftretenden Fingerspuren.

Erfreulicherweise erteilt Samsung einigen derzeitigen Trends eine klare Absage. So ist der enorm starke Akku nicht fest eingebaut wie bei vielen aktuellen Mobiltelefonen, der Nutzer kann ihn also bei Bedarf selbst auswechseln.

Ferner findet sich unter dem Plastikrücken ein Einschubschacht für Micro-SD-Karten – auch dies stellt leider keine Selbstverständlichkeit mehr dar. Chips mit Kapazitäten von bis zu 64 Gigabyte werden unterstützt – doppelt so viel wie üblich. Solch mächtige Datenablagen brauchen moderne Smartphones auch, schießt doch das S III Fotos mit acht Megapixel und Videos in Full HD, also mit 1.920 mal 1.080 Bildpunkten. Da fallen pro Foto und Videosekunde drei bis vier Megabyte an, allein eine Stunde Bewegtbild schlägt also mit stolzen sieben bis acht Gigabyte zu Buche, von Musik, Dokumenten, E-Mails und Apps ganz zu schweigen. Auch das Betriebssystem Android 4.0 benötigt reichlich Platz, weshalb ab Werk gerade mal noch elf des 16 Gigabyte fassenden, internen Gedächtnisses frei verfügbar sind.

Das angekündigte Modell mit 32 Gigabyte lässt noch auf sich warten, und ob die 64-Gigabyte-Variante jemals nach Deutschland kommt, steht noch in den Sternen.

Dafür besitzt das neue Galaxy einen Vierkern-Prozessor. Bisher waren die in Deutschland erhältlichen Smartphones maximal mit einem Dual-Core-Rechner ausgerüstet, einzig das HTC One X hat bereits vier Kerne. Bei Samsung soll der Quad-Chip aufgrund neuer Produktionstechniken und einer intelligenten Steuerung der einzelnen Kerne sogar bis zu 20 Prozent weniger Energie benötigen als der Vorgänger, der unter anderem im Galaxy S II verbaut wurde. Mehr Rechenkraft kommt zwar primär grafisch aufwändigen Spielen zugute, doch auch im Multitaskingbetrieb laufen drei, vier oder mehr Anwendungen gleichzeitig geschmeidiger.

Im Gegensatz zum HTC One X überzeugt der Prozessor des S III auch in einigen Details. So zeigt es etwa Videoclips in der Übersicht nicht als statische Bilder, sondern in Form einer zehnsekündigen Vorschau an. Beeindruckend auch die Möglichkeit, ein laufendes Video zu miniaturisieren: Das Fensterchen kann dann beliebig auf dem Bildschirm verschoben werden, während andere Anwendungen wie Browser, Nachrichten oder Reader im Hintergrund genutzt werden.