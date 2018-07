Es ist mal wieder soweit, ein neues iPhone droht. Einmal im Jahr stellt Apple die nächste Generation seines Mobiltelefons vor. Offiziell verkündet wurde der Termin dafür noch nicht, aber alle Auguren gehen fest davon aus, dass es dieses Mal am 12. September soweit sein wird.

Ab diesem Tag soll es dann auch möglich sein, das Gerät bei Apple vorzubestellen, wie das Blog iMore schreibt .

Am heutigen Dienstag hat die Deutsche Telekom ihre Vor-Vor-Bestellung namens Premieren-Ticket freigeschaltet. Online und in den Läden können Neukunden sich für den Kauf eines ungenannten Smartphones registrieren lassen, das bald Premiere hat und bei dem es sich wohl um das iPhone 5 handelt. Jens Matheuszik vom Pottblog hat das Verfahren gleich morgens um kurz nach sieben Uhr ausprobiert .

Diese Ungeduld und die hohe Zahl an Apple-Gerüchten – ganze Blogs beschäftigen sich ausschließlich mit diesem Thema – kann man natürlich als ungesunde oder zumindest peinliche Besessenheit von einer Marke abtun. Sie sind aber auch Beleg für das enorme Interesse an den Telefonen des Elektronikkonzerns. Fast 250 Millionen Stück hat Apple davon in den vergangenen fünf Jahren verkauft.

Die nun folgenden Gerüchte um das iPhone 5 belegen aber auch, wie hoch die Erwartungen an Apple sind, nachdem Konkurrenten wie Samsung und HTC mehrere Smartphones auf den Markt gebracht haben, die dem iPhone 4S mindestens ebenbürtig sind.

Lieferung: Ausgeliefert werden soll das iPhone 5 in den USA und ausgewählten Ländern unbestätigten Meldungen zufolge ab dem 21. September. Der Verkaufsstart in Deutschland soll demnach im Oktober sein.

Der bislang einzige Beleg dafür sind Apples Ausgaben für Hardwarekomponenten. Das Blog AllThingsD schreibt unter Berufung auf Firmenzahlen , der Konzern bereite sich offensichtlich darauf vor, im Herbst eines oder mehrere Produkte groß zu vermarkten.

Stecker: Das Blog 9to5Mac , das zu den sogenannten gut unterrichteten Kreisen gehört, hat vor kurzem Bilder und Schnipsel aus dem Code des neuen Betriebssystems iOS6 veröffentlicht, die auf einen kleineren Ladestecker hinweisen.