Umsatzknick, Milliardenverluste und Gerüchte, der Konzern könne zerschlagen oder von einem Konzern wie Lenovo aus China gekauft werden: Blackberry steckt in einer verfahrenen Lage. Mit einer groß angelegten Anzeigenkampagne warb der kanadische Smartphone-Hersteller vergangene Woche fast schon verzweifelt um Vertrauen. Blackberry wandte sich mit einem offenen Brief an die "geschätzten Kunden, Partner und Fans" in neun Ländern, darunter auch Deutschland. "Wir stehen ohne Zweifel vor großen Herausforderungen, die wir keinesfalls unterschätzen", steht darin. "Wir möchten, dass unsere Kunden wissen, dass sie weiterhin auf uns zählen können – wir sind hier, um zu bleiben."

Trotz dieser Versicherungen: Es fehlt das Vertrauen, dass die Firma die Krise übersteht, sagt Achim Himmelreich, Partner bei der Münchner Managementberatung Mücke, Sturm & Company. So zögerte etwa die große US-Bank Morgan Stanley laut der Finanznachrichtenagentur Bloomberg, auf das neue Betriebssystem Blackberry 10 umzusteigen. Geschäftskunden gehörten bislang zu den treuesten Blackberry-Käufern. "Wenn man denkt, dass die Firma verkauft wird oder verschwindet, warum sollte man ein paar Hundert neue Geräte kaufen? Wenn etwas kaputt geht, hat man keinen Support mehr", zitiert Bloomberg einen Analysten von Recon Analytics LLC.

In Zeiten solch unschöner Nachrichten fällt die Markteinführung des neuen Blackberry Z30. Es beweist, dass Blackberry nach wie vor gute Smartphones entwickelt.



Aber was nützt das? Schon das Z10, das erste Modell mit dem Betriebssystem Blackberry 10, war gelungen. Doch die Verkaufszahlen blieben hinter den Erwartungen zurück. Es liegt also nahe, dass Blackberry kein Produkt-, sondern ein Imageproblem hat. Ein weiteres Smartphone wird das kaum lösen können, weil die bisherigen Kunden nicht den Geräten misstrauen, sondern dem Unternehmen an sich. "In dieser Situation ist es sehr schwer vorstellbar, Premium-Geräte zu verkaufen", sagt Berater Himmelreich.

Gleichzeitig hängt aber der Erfolg des Z30 mit der Frage zusammen, welche Zukunftschancen Blackberry als Firma eingeräumt werden. Blackberry steckt in einer Lage, die manche als Teufelskreis bezeichnen. Financial Times-Journalist Matthew Garrahan hatte schon im August über Blackberry resümiert: "Es hat sein Prestige verloren und kein Herumfeilen an einem Produkt kann das wiederherstellen."



Präsentationen lassen sich einfach abspielen

Dabei ist das neue Z30 ein durchaus konkurrenzfähiges Gerät. Der große Fünf-Zoll-Bildschirm zeigt ein fantastisches Bild in HD-Auflösung und mit starken Kontrasten. Die Gestensteuerung des Betriebssystems Blackberry 10.2. ist ein Alleinstellungsmerkmal, wenn auch eines, das eine gewisse Eingewöhnungszeit verlangt. Man muss das Bedienkonzept nicht mögen, aber man kann.



Auch der Blackberry Hub, die Kommunikationszentrale des Smartphones, in der SMS, Telefonanrufe und Mails zusammenlaufen, ist praktisch. Zudem lassen sich die Einträge priorisieren und nach persönlichen Präferenzen ordnen.

Wer das mit 170 Gramm ziemlich schwere Z30 überwiegend geschäftlich nutzt, hat einen eingebauten Micro-HDMI-Ausgang zur Verfügung. Dadurch kann man Präsentationen leicht von seinem Smartphone aus abspielen, indem man das Z30 mit einem Beamer oder Laptop verbindet. Ein Micro-USB-Anschluss ist ebenfalls vorhanden. Aber auch beim Z30 zeigt sich Blackberrys App-Problem.