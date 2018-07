Unter dem Projektnamen Ara arbeitet Motorola derzeit an der Entwicklung eines modularen Smartphones auf Open-Source-Basis. Das Ziel ist, "für Hardware das zu erreichen, was Android für die Software erreicht hat", heißt es von Motorola. Die Google-Tochter will damit Smartphones auf den Markt bringen, die vom Kunden beliebig angepasst werden können.

Für Käufer wird es damit die Möglichkeit geben, selbst zu bestimmen, was für einen Touchscreen das Smartphone haben soll, mit welchem Prozessor es läuft und welche Kapazität der Akku besitzt. Aber auch die verwendete Kamera, die Größe des internen Speichers oder die Art der Tastatur soll der Käufer festlegen können.

Die jeweiligen Komponenten sollen dann nicht nur von Motorola kommen, sondern können auch von anderen Anbietern stammen.

Motorola arbeitet mit Phonebloks zusammen

Das Konzept erinnert stark an die Idee von Phonebloks, das der niederländische Designer Dave Hakkens im September 2013 präsentiert hatte. Laut Motorola laufen die Arbeiten an Project Ara bereits seit einem Jahr. Man habe sich mit Phonebloks zusammengetan und wolle die beiden Projektideen kombinieren.

Somit wird es voraussichtlich keine zwei modularen Smartphone-Konzepte parallel geben. Stattdessen will Motorola die Kapazitäten auch von anderen Entwicklern bündeln, damit das modulare Smartphone Wirklichkeit werden kann.

Modulares Handykonzept von Motorola namens "Ara"

Basis von Project Ara ist ein Endoskelett, das von Motorola Endo genannt wird. An diesem sollen sich Module anbringen lassen, um das Smartphone fertig zu bauen. Die Module könnten alles Mögliche sein, betont Motorola und will damit aufzeigen, dass damit ganz neue Gerätekategorien erschaffen werden könnten. Alles hängt davon ab, was sich Hardwareentwickler für Ideen einfallen lassen.

Freiwillige können sich beteiligen

Freiwillige können sich auf www.dscout.com/ara registrieren, um das Projekt zu unterstützen. Sie sollen sich einbringen und Ideen zur Realisierung und Umsetzung geben. In den kommenden Monaten wird es auch Einladungen an Entwickler geben, bei dem Projekt mitzumachen. Zunächst will Motorola aber weiter Ideen sammeln.

Im kommenden Winter ist die Veröffentlichung einer ersten Alphaversion eines Module Developer's Kit (MDK) geplant. Damit sollen Hardwareentwickler dann die einzelnen Module für Ara entwerfen können.

Google kaufte Modu-Patente

Mit Modu gab es vor fünf Jahren schon einmal ein Konzept eines modularen Mobiltelefons. Anfang 2011 war die Idee allerdings erst einmal gescheitert, das israelische Unternehmen war zahlungsunfähig. Vor zwei Jahren kaufte dann Google die Modu-Patente, die nun möglicherweise in das Project Ara einfließen werden.

Das Konzept von Modu sah ein Basisgerät vor, das alle relevanten Funktionen bietet. Dieses Basisgerät sollte in sogenannte Jackets gesteckt werden, um zusätzliche Funktionen, aber auch technische Verbesserungen zu erhalten. So sollte das Display im Jacket eine höhere Auflösung und eine größere Fläche als das Basisgerät selbst haben. Der Modu-Besitzer hätte etwa beim Joggen ein anderes Jacket verwenden können, als wenn er beruflich unterwegs ist oder abends ausgeht. Dabei sollten alle Handydaten immer zur Verfügung stehen, weil das Basismodul gleich bleibt.

