Eine der schönsten Eigenschaften des Internets ist seine beruhigende Wirkung. Wenn ich Google eine Frage stelle, bei der ich selbst nicht fassen kann, dass ich die Antwort nicht kenne, beruhigt mich die Suchmaschine sofort. Denn schon an den automatischen Vervollständigungsvorschlägen erkenne ich: Ich bin nicht der einzige Trottel hier, das hat schon mal jemand gefragt.

Was aber tue ich, wenn ich meine Frage nicht richtig formulieren kann? Nun, dafür gibt es eine App. Sie heißt Jelly, entwickelt hat sie der Twitter-Mitgründer Biz Stone. Es ist eine fotobasierte Frage-Antwort-App für iOS und Android. Ich fotografiere etwas oder wähle ein Bild aus meiner Smartphone-Galerie oder aus Googles Bildersuche aus und stelle eine Frage dazu: Was ist das? Ist das giftig? Soll ich das kaufen? Ist das Kunst oder kann das weg?

Ich kann zudem bestimmte Bereiche des Fotos markieren, um auf Details aufmerksam zu machen, ich kann sie zurechtschneiden und um Links auf beliebige URLs ergänzen.

Meine fertige Frage geht an meine Facebook-Freunde oder meine Twitter-Follower. Wer keines von beidem hat, ist aufgeschmissen. Ohne Log-in über Facebook oder Twitter funktioniert die App nicht.

Nicht jede Frage soll bei jedem meiner Freunde und Follower landen. Ein Algorithmus sucht diejenigen heraus, die sie am wahrscheinlichsten beantworten können. Wer von ihnen meine Frage nicht beantworten kann oder will, kann sie wiederum an seine eigenen Kontakte weiterleiten. So weit die Theorie.



Heute, zwei Tage nach Veröffentlichung der App, sieht es so aus, als ob doch alle meine Fragen jedem meiner Follower und ihren Followern gezeigt werden. Auf meine Testfrage, ob Einhornfleisch aus der Dose gut schmeckt, bekomme ich jedenfalls nur Antworten von Menschen, die nicht zu meinen Twitter-Followern zählen. (Ihre Antwort lautet übrigens: Ja, lecker.)

Das dürfte sich ändern, sobald Jelly genug Nutzer hat. "Wir hoffen, dass der Algorithmus mit der Zeit immer ausgefeilter wird", sagte Stone der New York Times.

Natürlich soll ich nicht nur Fragen stellen, sondern auch möglichst viele beantworten. "Sechs Menschen wollen deine Hilfe", teilt mir die App mit. Ein Appell an mein Helfersyndrom. Das Bild eines aufgeblähten Fellhaufens erscheint, und dazu die Frage: "Ist das eine echte Katze?" Ich kann mir zunächst die bisherigen Antworten ansehen und dann selbst eine hinzufügen. Danach verschwindet die Frage.

Die Bedienung ist ganz auf eine schnelle Reaktion der Nutzer ausgelegt: Entweder ich beantworte eine Frage gleich oder nie. Wische ich sie weg, hat sich das Thema erledigt. Biz Stone sagt: "Drei Minuten später ist wirklich niemand so viel schlauer, dass er eine Frage plötzlich doch beantworten kann." Außerdem sollen Jelly-Nutzer nie den Eindruck bekommen, sie hätten noch etwas abzuarbeiten. Der Nachteil dieser schnellen Aneinanderreihung von Fragen ist, dass ich mir keinen Überblick verschaffen und kein Themengebiet aussuchen kann.