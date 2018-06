Was auch immer das Problem ist, im App Store findet man meist eine Lösung. Wie etwa für das des Haben-Wollens: Die Freundin, der Kollege oder die Fremde auf der Straße tragen etwas, das man unbedingt auch haben will. So – oder in Grün. Fragen kann man eigentlich nur, wenn es zufällig gerade passt, was es meistens nicht tut. Und einfach nachmachen ist peinlich – für alle Beteiligten.

Asap 54 möchte da weiterhelfen: Einfach mit der App einen schnellen Schnappschuss machen und schon gleicht sie mithilfe des eigenen visuellen Erkennungssystems die Datenbanken zahlreicher Onlineshops ab. Idealerweise findet die Anwendung dabei das begehrte Stück oder zumindest etwas sehr Ähnliches – und legt es an der virtuellen Kasse bereit. "Shazam of Shopping" wird sie deswegen auch genannt, in Anlehnung an die erfolgreiche App zur Musikerkennung.



"Die Idee dazu entstand aus meinem Frust bei der Suche nach Produkten online", sagt Asap54-Gründerin Daniela Cecilio. "Ich bin eine Person fürs Optische und finde es schwer mit Worten zu beschreiben, was ich sehe. Emotionen zu googeln war eine schreckliche Übung. Ich dachte, da muss es doch einen einfacheren und schnelleren Weg geben."

Nun sollte das Beschreiben nicht wirklich mein Problem sein, schließlich bin ich Journalistin. Aber trotzdem: "Schwarze Boots" googeln bringt meistens kaum das gewünschte Ergebnis. Zumindest nicht, wenn man ziemlich genau weiß, was man will (was bei mir meistens der Fall ist).



Die Vorschläge der App sind gut, aber häufig teuer



Meine schwarzen Stiefel sind mein erster Auftrag für Asap54. Ich mache einen Schnappschuss, lege ihn der App vor – und tatsächlich: Das Programm erkennt, dass es sich beim Objekt meiner Begierde um grobe Motorradstiefel-ähnliche Boots mit goldenen Schnallen handelt. Die Stiefel, die sie ausgräbt, kommen denen erstaunlich nah. Wenn ich wollte, könnte ich auch nach anderen Farben suchen.

Und dann sehe ich doch tatsächlich genau die, die ich fotografiert habe.



Ist es Asap54 also wirklich gelungen, meine Boots zu finden? Nicht ganz: Sie sehen zwar sehr, sehr ähnlich aus, sind aber nicht wie meine von Steve Madden, sondern von Jimmy Choo – und kosten satte 950 Dollar. Ein bisschen freue ich mich, dass ich nur einen Bruchteil dessen bezahlt habe. Wäre mein erster Test jetzt schon ernst gewesen, hätte ich mich vermutlich geärgert, dass ich mir diese teuren Teile wohl abschminken muss.

Das Problem bleibt bestehen, je länger ich Asap54 ausprobiere – im Laden, vor dem Schaufenster, auf der Straße (in der Subway leider nicht möglich, weil kein Netz hier in New York). Die meisten Vorschläge der App liegen weit über meinem Budget. Ein Rock etwa, der dem meines Originals von der Straße ziemlich nahekommt, kostet atemberaubende 2.475,30 Dollar! Eine Tasche, die mir im Original im Laden schon ein kleines bisschen zu teuer war, wird mir stattdessen für 1.073,79 Dollar vorgeschlagen.