Jan Koum will mit einem Missverständnis aufräumen. Der WhatsApp-Gründer und CEO hat einen Blogpost veröffentlicht, in dem er versichert, nach dem Verkauf seines Dienstes an Facebook werde WhatsApp nicht plötzlich zur Datenkrake. Was er jedoch auffällig umschifft, ist das Thema der Datenweitergabe.



Schon am Tag des Verkaufs hatte Koum geschrieben, für WhatsApp-Nutzer werde sich nichts ändern. Im neuen Blogpost versichert er nun, wie sehr er das Prinzip der privaten Kommunikation schätze. Es sei ihm ein persönliches Anliegen, weil er in den achtziger Jahren in der UDSSR aufgewachsen sei und immer wieder mitanhören musste, wie seine Mutter jemandem sagte: "Nicht am Telefon. Das erzähle ich dir lieber persönlich."

"Respekt für Privatsphäre ist in unserer DNS codiert", schreibt Koum, "und wir haben WhatsApp mit dem Ziel entwickelt, möglichst wenig über unsere Nutzer zu wissen". Weder verlange WhatsApp den echten Namen, noch die E-Mail-Adresse, den Geburtstag oder die Anschrift seiner Nutzer. Auch den Standort frage man nicht ab, und all das solle sich auch in Zukunft nicht ändern.

Die Partnerschaft mit Facebook erlaube es WhatsApp, unabhängig und autonom weiter zu arbeiten, sagt Koum. Gegenteilige Spekulationen seien nicht nur unbegründet, sondern sogar unverantwortlich. Die Menschen sollten nicht denken, WhatsApp würde plötzlich jede Menge zusätzlicher Daten sammeln.

Patrick Beuth Patrick Beuth ist Redakteur im Ressort Digital bei ZEIT ONLINE. Seine Profilseite finden Sie hier.

Das klingt zunächst gut. Und der Hinweis auf die nicht gesammelten Standortdaten ist wichtig. Denn beim Download der Android-App erscheint der Hinweis, WhatsApp benötige Zugriff auf den genauen Standort.

Mehrere US-Medien deuten die beiden Blogposts nun so, dass WhatsApp nicht vorhabe, Daten mit Facebook zu teilen. Das aber steht in keiner von Koums Ankündigungen.

WhatsApp sammelt in erster Linie Telefonnummern, und zwar aus den Adressbüchern aller Nutzer. Und weder Koum noch die Datenschutzhinweise schließen eine Weitergabe dieser Nummern an Facebook ausdrücklich aus.



Auch Facebook-CEO Mark Zuckerberg hat bisher nur verraten, dass es in WhatsApp zunächst keine Werbung geben wird. Aber "zunächst" ist etwas anderes als "niemals", und irgendwann wird er versuchen müssen, den Kaufpreis von 19 Milliarden Dollar mit Einnahmen zu rechtfertigen.