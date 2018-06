Wenige Tage vor Apples Entwicklerkonferenz WWDC versucht der Konkurrent Samsung, die Aufmerksamkeit der Technologiewelt auf sich zu lenken. Der südkoreanische Konzern kündigte auf einer Pressekonferenz in San Francisco eine Strategie an, mit der er sich auf dem Zukunftsmarkt für Wearables in Position bringen will. Wearables sind Armbänder, Smartwatches, Kleidungsstücke, Brillen und andere mit Sensoren ausgestattete Geräte, die Werte wie Schrittzahl, Puls, Herzfrequenz, Blutdruck oder Schlaf messen. Die Daten werden meist über das Smartphone in einer App oder auf einer Website gesammelt und ausgewertet.

Samsung stellte am Mittwoch eine Cloud-Plattform für Entwickler von Sensoren, Apps und Geräten zur Selbstvermessung vor. Die Plattform namens SAMI ist offen, soll also auch von anderen Firmen genutzt werden. Sie wird Gesundheitsdaten von Smartphone-Apps, Wearables und anderen Sensoren unterschiedlicher Hersteller sammeln und analysieren. Der Konzern zeigte auch das Referenzdesign für ein mit Sensoren bepacktes Fitness- und Gesundheitsarmband. "Unser Wohlbefinden verstehen zu können, ist die größte Chance für unsere Generation", sagte Samsung-Chefstratege Young Sohn über die ständige Vermessung unserer Vitalwerte.

Healthbook-App für iOS und iWatch

Ob Samsung es schaffen wird, ein weitreichendes Ökosystem für diesen Hoffnungsmarkt aufzubauen, hängt nicht zuletzt von Apples Strategie ab. Die fünftägige Worldwide Developers Conference beginnt am Montag, und aller Voraussicht nach wird Apple-Chef Tim Cook dort während seiner Eröffnungsrede den Vorstoß seines Konzerns in das umkämpfte Fitness- und Gesundheitssegment ankündigen.

Spekulationen zufolge wird Cook Healthbook enthüllen, eine App, mit der Vitalwerte wie Herzschlag und Blutdruck sowie Fitness und andere Aktivitäten gemessen werden können. Healthbook soll in iOS 8 integriert sein, der kommenden Version von Apples mobilem Betriebssystem. Es könnte als Datenbank für gesammelte Gesundheitsdaten des iPhones und anderen Herstellern dienen und somit den Wearables-Markt vernetzen. Zurzeit können Nutzer von iOS-Geräten zwar bereits ihre Körperfunktionen überwachen oder Trainings- und Diätprogramme absolvieren, allerdings geht das bislang nur mit Anwendungen aus dem Apple Store und Zubehör von einzelnen Anbietern.

Apple bastelt Berichten zufolge auch an einem mit zahlreichen Sensoren ausgerüsteten tragbaren Gerät für das Handgelenk, mit dem weiterführende medizinische Werte – beispielsweise im Blut – gemessen werden können. Dieses Gerät könnte die Form einer Smartwatch annehmen. Seit Langem kursieren Gerüchte über eine iWatch, die mit dem iPhone synchronisiert werden kann. Sie könnte noch dieses Jahr auf den Markt kommen.

Apple sucht das neue Superprodukt

Die Investoren warten schon länger auf eine neue Produktkategorie, mit der Apple ganze Branchen umkrempeln könnte. Unter der Führung von Mitgründer Steve Jobs gelang Apple dies zwischen 2001 und 2010 drei Mal: mit dem iPod (2001), dem iPhone (2007) und dem iPad (2010). Doch kann Apple ohne den 2011 verstorbenen Jobs überhaupt noch bahnbrechende Produkte entwickeln, die Apples Wachstum gewährleisten?



Jobs Nachfolger Cook hat in den vergangenen Monaten immer wieder angedeutet, dass Apple "neue Produkte und Dienste" vorstellen werde, wurde aber nie konkret. Wearables, ein Markt mit Milliardenpotenzial, bieten eine solche Chance. "Es gibt nie eine Hit-Garantie, aber Apple wird alles tun, innovative und aufeinander abgestimmte Produkte für diesen Markt zu entwickeln", sagt Roger Kay, Analyst bei Endpoint Technologies.