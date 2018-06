Blackberry kauft das Düsseldorfer Technologieunternehmen Secusmart und sichert sich damit die Abhörschutz-Technik für Politiker wie Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Das teilte der kanadische Smartphone-Hersteller mit. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

Durch das Zusammengehen erhalte man Zugang zum globalen Markt für sichere mobile Kommunikation, hieß es von dem Düsseldorfer Unternehmen. Secusmart werde auch unter dem Dach von Blackberry eine deutsche GmbH mit Sitz in Deutschland bleiben, sagte Geschäftsführer Hans-Christoph Quelle. "Die Geheimnisse unserer bestehenden und zukünftigen Kunden bleiben auch weiterhin zuverlässig geschützt." Wie auch in der Vergangenheit habe kein Secusmart-Mitarbeiter Zugriff auf die Verschlüsselungsalgorithmen oder die Geheimnisse der Kunden.

Der Spezialist für Sprachverschlüsselung rüstet seit dem vergangenen Jahr zusammen mit Blackberry auch die Bundesregierung aus. Die als "Merkel-Phone" vorgestellten Geräte kommen von dem Smartphone-Hersteller aus Kanada, die Software darauf von den Düsseldorfern. Auch die Bundeskanzlerin besitzt eins. Secusmart wies in der Abhöraffäre stets darauf hin, dass die NSA nicht deren Technik geknackt hatte.

Secusmart-Chef Quelle geht davon aus, dass sich daran auch mit einer kanadischen Mutter nichts ändert. Die Kryptokarten für die Verschlüsselung kommen vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI).



Secusmart will auf den Massenmarkt

Das Geschäft zwischen Blackberry und Secusmart könnte politisch heikel sein. Die Bundesregierung forderte nach den NSA-Abhördebatten, dass Deutschland eigene IT-Sicherheitstechnologien entwickeln sollte, um unabhängiger von internationalen Firmen zu werden. Grundsätzlich kann die Bundesregierung Akquisitionen von deutschen Unternehmen durch ausländische Investoren auf die Beeinträchtigung von Sicherheitsinteressen prüfen und gegebenenfalls unterbinden. Ob davon im aktuellen Fall Gebrauch gemacht wird, war zunächst im Wirtschaftsministerium nicht zu erfahren.



Blackberry hatte einst den Smartphone-Markt geprägt, verlor jedoch den Anschluss an Rivalen wie Samsung und Apple mit seinem iPhone. Der Marktanteil rutschte in den einstelligen Prozentbereich ab, hohe Verluste verstärkten Zweifel am Überleben des Konzerns. Der seit vergangenem Herbst amtierende Konzernchef John Chen versucht, Blackberry vor allem mit einem Fokus auf Firmenkunden und Regierungen zu retten.



Secusmart hatte zuletzt im März eine Kooperation mit dem Telekom-Riesen Vodafone angekündigt, um verschlüsselte Telefongespräche auf den Massenmarkt zu bringen. Die Idee dabei ist, verschlüsselte Telefonate über eine App auf verschiedenen Smartphone-Plattformen anzubieten. Andere Anbieter haben ebenfalls solche Verschlüsselungs-Apps im Programm.