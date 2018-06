Es gab zu viele Beschwerden der Nutzer, am Ende hat Apple eine Aktualisierung seines iPhone-Betriebssystems iOS zurückgezogen. Das Unternehmen riet den Nutzern dazu, die Version iOS 8.0.1, die eigentlich einige Fehlfunktionen der vergangene Woche veröffentlichten neuen System-Software beheben sollte, wieder zu deinstallieren und die vorherige Version auf die Geräte zu laden. Eine überarbeitete Version, die die Probleme lösen soll, werde so schnell wie möglich in den kommenden Tagen zur Verfügung stehen, hieß es. Apple veröffentlichte inzwischen eine Anleitung, wie betroffene Nutzer zur vorherigen Software-Version iOS 8 zurückkehren können.

Nutzer hatten sich beklagt, ihre Telefone hätten sich nicht mehr in Mobilfunk-Netze einwählen können und der Fingerabdruck-Sensor habe nicht mehr funktioniert.



Eigentlich sollte das Update, das seit Mittwoch zur Verfügung steht, eine Reihe von Fehlern beheben: In der ersten Version des Betriebssystems gibt es unter anderem Probleme mit dem Service HealthKit, der zur Auswertung von Gesundheits-Daten dienen soll. Das Zusammenspiel mit Fitness-Apps funktionierte nicht, so dass Apple hier schnell nachbessern wollte.



Außerdem machten die erstmals für ein iPhone verfügbaren Drittanbietertastaturen ab und zu Schwierigkeiten und einige Apps konnten die Fotomediathek nicht nutzen. Die Zuverlässigkeit des Einhandmodus auf dem iPhone 6 und iPhone 6 Plus sollte ebenfalls verbessert werden. Sie verschiebt den Bildschirminhalt der großen Displays so nach unten, dass er mit den Daumen erreicht werden kann, ohne dabei umgreifen zu müssen. Die Familienfreigabe für In-App-Käufe sollte nach dem Update besser funktionieren und die aus iCloud-Backups gelegentlich nicht wiederherstellbaren Klingeltöne sollten problemlos genutzt werden können.



Die Software-Pannen überschatten den erfolgreich angelaufenen Start der beiden neuen Modelle iPhone 6 und iPhone 6 Plus. In nur drei Tagen hat Apple zehn Millionen Geräte verkauft.