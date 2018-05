Dass Adressbücher früher chaotisch waren, lag in der Natur der Sache. Man musste seine Kontakte ja handschriftlich in ein kleines Büchlein eintragen. Hatte man einen Nachnamen mit "A" an die erste Stelle gesetzt, traf dann aber jemanden, der noch weiter vorne hingehört hätte, war die Ordnung schon verloren. Zusätzlich musste man irgendwie entscheiden, ob man sich an den Vor- oder an den Nachnamen orientiert. Nachnamen wirkten bei engen Freunden und Familien immer etwas komisch, Vornamen bei Geschäftskontakten aber auch. Und schon ist das System wieder durcheinander.

Als das Adressbuch aufs iPhone umzog, zog dieses System bei mir mit. Ganz vorne finden sich noch immer Aarons und Adams und der ADAC. Ob Adam und Aaron privat oder geschäftlich sind und wer dahinter steckt, keine Ahnung. Und die Nummer vom ADAC habe ich noch nie – sprich nie – angerufen. Wahrscheinlich gibt es sie längst nicht mehr. Andere Kontakte finden sich nur als E-Mail-Adressse wieder oder in vierfacher Ausführung. Manchmal habe ich versucht, statt des Nachnamens den Beruf einzutragen, um Ärzte und Anwälte und Makler später wieder identifizieren zu können. Dass das nicht wirklich die Lösung war, ahnte ich, akzeptierte die lose Ansammlung von Kontakten aber als notwendigen, nicht zufrieden stellenden Teil meines Lebens wie die Steuererklärung und die Müllabfuhr.

Humin nimmt das jetzt in die Hand. Die App soll dem Adressbuch, der letzten dummen Bastion auf dem Smartphone, Intelligenz einhauchen. Einmal installiert und Zugriff auf so ziemlich alle persönlichen Datenbanken gewährt (keine Sorge: Humin speichert alles lokal auf dem iPhone, nicht auf Servern in Kalifornien), pflügt Humin durch die Kontakte. Plötzlich sehe ich, wer sich außer mir von meinen Kontakten gerade noch so in New York befindet, wer mit wem verknüpft ist und wer wo studiert hat. Statt einfach nur schnöde mit Vor- und Nachnamen werden die Kontakte jetzt mit Bildern von Facebook oder Linkedin versorgt, wo immer das geht. Geht das nicht, werden sie zu hübschen Stock-Fotos wie Pflanzen oder Gebirgsbächen. Direkt aus der App kann ich dann anrufen oder texten.

In der Entwicklungsphase tat Gründer Ankur Jain sich mit Psychologen zusammen, um zu verstehen, wie Menschen Informationen verarbeiten. "Wir sind wirklich schlecht darin, uns Namen zu merken", war eine der wichtigsten Erkenntnisse. "Wir wollten Humin deshalb so aufbauen, wie sich Menschen tatsächlich an andere Menschen erinnern." Und das heißt: Der Name ist meist nebensächlich und nach dem ersten Treffen ohnehin oft wieder vergessen. Stattdessen soll einem der Kontext einer Person auf die Sprünge helfen. Wo habe ich wen getroffen, was haben wir gemeinsam?



Das Google des eigenen Adressbuches

Gleichzeitig verrät einem die App, mit wem seiner Kontakte man demnächst verabredet ist und wer wann zu Besuch in der Stadt ist. "Jeder hat fünf verschiedene Einträge für dieselbe Person im Adressbuch. Warum hat das noch niemand geändert?", fragt sich Jain. Humin soll das Google des eigenen Adressbuches werden.

In der Theorie kann man nach Kontakten suchen, die man gestern oder vor einem Monat getroffen hat. Bei mir taucht aber auch bei dem Versuch, neue Kontakte aus 2014 zu finden, niemand auf, was entweder sehr traurig oder nicht wahr ist. Immerhin kann ich nach Freunden suchen, die etwa in Boston oder Wuppertal wohnen oder bei ZEIT ONLINE arbeiten – vorausgesetzt, sie haben die Infos irgendwo preisgegeben. Gebe ich eine neue Nummer ein, sucht sich Humin die passenden Infos dazu zusammen.



Humin soll dazulernen

"Papa" wird von Humin mangels Facebook-Profil mit einer Gasse in Südeuropa illustriert. © Screenshot boldeconomy.com

Mit der Zeit soll Humin immer intelligenter werden und lernen, welche Kriterien mir besonders wichtig sind. Allerdings habe ich keinen Zugriff mehr auf eine komplette Liste. Ich vermute, das macht irgendwie Sinn, wenn man Humin vollständig verstanden hat, denn ich gehe davon aus, dass die App schlauer ist als ich. Trotzdem: Ich muss mich an meine Kontakte erinnern, um sie überhaupt suchen zu können. Durchs Adressbuch scrollen um das Gedächtnis aufzufrischen – keine Chance.

In den USA ist die App am 14. August gestartet und hat schon im Vorfeld so viel Buzz bekommen wie wenige andere Anwendungen. Das liegt nicht nur daran, dass das Bedürfnis nach mehr Intelligenz im Adressbuch offenbar tatsächlich groß ist. Vor allem das intelligente Marketing der Macher sorgte für Aufmerksamkeit. Denn zu den erlesenen Beta-Testern gehörten CEOs wie Virgins Richard Branson, Hollywood-Schauspieler der A-List und Popstars wie die Black Eyed Peas. 20.000 "Influencer" aus 70 Ländern sollen es gewesen sein. Die berichteten dann, wenig erstaunlich, dass Humin ihr Leben, oder zumindest die Art, wie sie Anrufe tätigen und mit wem sie Kontakt halten, dramatisch verändert habe. Plötzlich seien eben nicht mehr Adams und Aarons ganz oben in der Liste, auch wenn man sie schon seit Jahren aus dem Gedächtnis gestrichen habe, während der beste Freund namens Xander ganz nach unten verbannt ist.