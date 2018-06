Ich habe die App bestimmt zehn Mal geöffnet und unverrichteter Dinge wieder geschlossen. Die großen, prallen Buchstaben, die vielen Farben, alles erschlug mich irgendwie ein bisschen. Es fehlte an Motivation, mich durch das Design-Dickicht zu wühlen, um dem tieferen Sinn von Super auf den Grund zu gehen. Das ist vermutlich kein gutes Zeichen, aber ich gebe der App eine letzte Chance. Schließlich steckt hinter Super niemand geringeres als Twitter-Mitbegründer Bizz Stone. Und der wusste schon in der Vergangenheit, was wir wollen, lange bevor wir es selbst wussten.

Super ist so eine Art Mischung aus Instagram und der Geheimnis-App Secret. Nutzer können Gedanken loswerden, die mit vorgegebenen Kategorien beginnen. "The Worst", "The Best", "I Wish", "I'm Thinking" oder "Remember" zum Beispiel. Es ist der Tag nach Thanksgiving, mein Magen verarbeitet noch das Essen des Abends, es ist nicht der Moment für starke Meinungen meinerseits.

Stattdessen scrolle ich durch die der anderen Nutzer. "The Worst...is to have 199 channels and not a single interesting show", lautet ein dringender Gedanke. "The Craziest...is me", ein anderer. "Unterschrieben" sind die Posts, die aussehen wie Internet-Memes, mit Namen oder Ergänzungen wie "Am I Right?". Nettes Extra: Die App scannt den Text automatisch nach bestimmten Stichwörtern – und unterlegt ihn dann mit einem mehr oder weniger passenden Foto.

"Super ist ein neuer Weg für Freunde, Kollegen und völlig Fremde, Empfehlungen abzugeben, Meinungen zu äußern und Ideen zu verbreiten", heißt es in der Beschreibung. Die Idee ist also, dass wir hier Gleichgesinnte mit ähnlich starken Meinungen zu den verschiedensten Dingen finden. Sich gemeinsam über etwas aufzuregen verbindet schließlich. Wer will, kann dafür die eigene Umgebung absuchen oder nach bestimmten Stichwörtern suchen. Eine kurze Suche nach "Thanksgiving" beispielweise ergibt, dass der Feiertag bei den Super-Nutzern durchweg hohe Beliebtheit genießt.



Vielleicht ist Super der Zeitvertreib der Woche von Twitter-Gründer Bizz Stone

Bisher sind die meisten Gedanken in meinem Feed allerdings noch vom Super-Team selbst. Außer sehr wenigen sehr frühen Nutzern ist es hier noch ziemlich leer. Aber schließlich ist die Gratis-App für iOS und Android nagelneu und erst vor wenigen Tagen der Beta-Phase entschlüpft. Trotzdem: Mittelfristig könnte Super dasselbe Schicksal ereilen wie Jelly, eine weitere App, die dem Super-Hirn von Bizz Stone entsprungen war und bei der Nutzer Bilder von Dingen posten konnten, zu denen sie Fragen hatten. So eine Art menschliches Google. Leider erreichte die Nutzerzahl nie die kritische Masse, um auch wirklich zuverlässig Antworten zu liefern. Viele Posts verhallten weitgehend ungehört.

Während Jelly noch so eine Art tieferen Zweck erfüllte, wirkt Super wie der Zeitvertreib der Woche. Einst erfolgreiche App-Entwickler scheinen ein Schicksal zu teilen, das auch Promis auf dem Abstellgleis nach dem großen TV- oder Kino-Hit haben: Den ständigen Druck, nicht in Vergessenheit und auf die B- oder C-Liste zu geraten. Bizz Stone selbst verteidigt die Idee dagegen. Schließlich habe im Team auch bei Twitter zunächst niemand gewusst, wo die Reise hingeht, schreibt er auf Medium. Es sei vor allem darum gegangen, Spaß zu haben. Und so sei das bei Super eben nun auch.

Auf mich wirkt Super bislang vor allem eines: Super-überflüssig. Aber vielleicht spiele ich gerade auch mit dem nächsten Twitter, ohne es zu ahnen.