tl;dr (too long; didn't read)

Für wen ist das YotaPhone 2 gemacht? Für Menschen, die gerne ihr Ladekabel vergessen, und für alle, die ein besonderes Smartphone haben wollen. Was sind seine größten Stärken? Die Möglichkeit, durch verstärkte Benutzung des rückseitigen Electronic-Paper-Displays auf eine Akkulaufzeit von zwei vollen Tagen zu kommen. Und seine größte Schwächen? Einige Ungereimtheiten beim Wechsel zwischen den beiden Displays. Was wäre eine geeignete Alternative? Streng genommen gibt es keine. Mit Zubehör wie dem Pocketbook CoverReader oder dem InkCase Plus kann man sein normales Smartphone um ein E-Paper-Display zwar erweitern, aber es gibt nur ein weiteres All-in-one-Gerät. Das heißt Onyx E43 und taugt laut Testberichten nichts.

Der Test

Auf den ersten Blick sieht das YotaPhone 2 aus wie ein ganz normales Smartphone. Größe, Form und Gewicht entsprechen dem, was an Oberklassegeräten mit Fünf-Zoll-Bildschirmen derzeit marktüblich ist. Der Clou ist die Rückseite. Dort befindet sich ein zweites Display. Der schwarz-weiße Electronic-Paper-Bildschirm ist erstens augenschonend, wenn man E-Books oder andere lange Texte auf dem Smartphone lesen will. Zweitens ist er akkuschonend, weil er mit vielen Android-Apps so umgehen kann wie das AMOLED-Display auf der Vorderseite auch, dabei aufgrund seiner Funktionsweise aber weniger Strom verbraucht. So weit die Theorie.



Das YotaPhone 2 ist der zweite Versuch der russischen Firma Yota Devices, ein Smartphone mit einem E-Reader zu vereinen. Der erste war nur ansatzweise erfolgreich. Der zweite macht vieles besser. Ist der Hybrid nun ein ernstzunehmendes Gerät? Wir haben es zwei Tage im Alltag getestet.



Die Hardware

Eindeutig fällt das Urteil über das Farbdisplay aus: Es ist sicherlich nicht das beste auf dem Markt, aber mit einer Auflösung von 1920 mal 1080 Pixeln und recht kräftig dargestellten Farben ist es absolut konkurrenzfähig.

Einen nicht ganz so guten Eindruck hinterlässt das Electronic-Paper-Display (EPD) mit Touchbedienung auf der Rückseite. Es bietet eine Auflösung von 960 mal 540 Pixeln, das ist deutlich mehr als beim Vorgänger, reicht aber noch nicht für eine wirklich saubere Darstellung von Schrift und Symbolen. Es fehlt an Schärfe und Kontrast, kleine Schrift ist dadurch recht schwer zu lesen. Das fällt besonders in Apps wie Twitter oder dem Browser auf. Aber selbst E-Books in der Kindle-App und E-Mails in externen Apps könnten mehr Schärfe vertragen. Die Darstellung von Mails in der Standard-App dagegen ist ausgesprochen angenehm. Da das EPD aber keine Hintergrundbeleuchtung hat, eignet es sich nur für den Einsatz bei Tages- beziehungsweise ausreichend Kunstlicht.

Die Inhalte einer App bauen sich in akzeptabler Geschwindigkeit auf, auch wenn das EPD aufgrund der Technik nicht so schnell reagiert wie das Farbdisplay. Gewöhnungsbedürftig, aber nicht wirklich störend sind zudem die nach unten gebogenen seitlichen Ränder, die den Anfang und das Ende von Textzeilen ein wenig verbiegen.

Optimisten werden sagen: Großartig, dass ich praktisch alle Apps auf dem stromsparenden EPD nutzen kann, von grafik- und rechenintensiven Spielen mal abgesehen. Pessimisten werden sagen: So lange das Lesen von Texten auf dem EPD nicht weniger anstrengend, sondern nur anders anstrengend ist als auf dem AMOLED, ist es kaum mehr als ein Notfall-Display.

YotaPhone-Besitzer müssen mit wenig Speicher auskommen

Die Hauptkamera des YotaPhone 2 mit acht Megapixeln Auflösung macht akzeptable Bilder. Nicht so gute wie ein iPhone 6, nicht so schlechte wie ein HTC One. Farben, Schärfe, Belichtung – im Kurztest war das alles zufriedenstellend. Aufnahme- und Bearbeitungsoptionen entsprechen der Standardausstattung von Android 4.4, es gibt also eine beschränkte manuelle Belichtungsoption, Panorama- und Fokuseffekte sowie diverse Filter.

Der Sound ist ordentlich, auch wenn das Yotaphone 2 in Sachen Lautstärke und Qualität nicht mit den Stereolautsprechern eines HTC One M8 mithalten kann.

Einen Slot für microSD-Karten sucht man vergeblich, der hat offenbar einfach nicht zwischen die beiden Displays gepasst. So müssen Nutzer mit dem 32-Gigabyte-Festspeicher auskommen, von denen etwa 25 Gigabyte zur Verfügung stehen. Der Rest geht für das Betriebssystem und vorinstallierte Apps drauf.