Mir ist es gerade schon wieder passiert. Eigentlich möchte ich nur schauen, ob Marco noch in Süditalien studiert. Stattdessen bleibe ich im Facebook-Newsfeed hängen. Während ich durch die Meldungen scrolle, begegnen mir unzählige Hundefotos, komische Videos und aufdrängende Werbeanzeigen. Auch Fotos der letzten Mahlzeit, von Freunden gelikte Memes und unnötige Statusmeldungen sind darunter. Dabei möchte ich im Grunde doch nur mit meinen Freunden in Kontakt bleiben und an ihrem sozialen Leben teilhaben.

Das mit den sozialen Netzwerken ist so eine Sache. Mit der festen Absicht, nur die Urlaubsbilder der Freunde zu bestaunen und dem alten Schulfreund noch eben schnell zum Geburtstag zu gratulieren, loggen wir uns guten Willens in unseren Facebook-Account ein. Eine Stunde später stellen wir dann mit ziemlicher Regelmäßigkeit fest, dass wir weder das eine noch das andere getan haben.

Nattch möchte genau hier helfen und bietet eine Plattform, auf der Freunde nur persönliche Fotos, Gedanken und Erinnerungen teilen können. Nattch will ablenkungsfreies Netzwerken ermöglichen. Anders als bei Facebook, Twitter & Co. dürfen hier, so heißt es in den Bestimmungen, nur "nutzerrelevante" Inhalte geteilt werden. Teile keinen Müll, lautet die Maßgabe.

Im Fokus steht dabei laut den Machern nicht die wirtschaftliche Nutzung der Daten, sondern Inhalte aus dem tatsächlichen Leben der Nutzer und der Austausch mit echten Menschen, nicht mit Marken und Medien. Momente, Gedanken und Beiträge werden in Form eines Fotos oder eines "cleveren" 140-Zeichen langen Beitrags geteilt. Nattch hat den Anspruch, ein "sauberes" Netzwerk zu sein – und bittet daher alle Nutzer, irrelevante Beiträge zu "reporten". Um Nattch werbefrei zu halten, verlangen die Macher erstens Geld für die App, und zwar jeweils etwa zwei Dollar (beziehungsweise Euro) für die Android- und die iOS-Version. Zweitens wird ab dem dritten Jahr der Nutzung eine Jahresgebühr in Höhe von einem Dollar fällig.



Die Nattch-Website verrät, dass "Nattch absolut wertlos ist, solange die eigenen Freunde es nicht benutzen". Und so gibt es gleich beim Start der App ein gravierendes Problem: Kein einziger meiner Onlinefreunde ist bei Nattch angemeldet. Ist Nattch für mich also absolut wertlos? Ich beschließe, der App eine Chance zu geben, und versende Einladungen an meine Freunde. Nachdem ich mich angemeldet habe (ironischerweise geht das über die Facebook-Zugangsdaten) suche ich über den "find friends"-Button nach weiteren Nutzern. Mein Bedürfnis, die hier wahllos aufgelisteten Personen zu meinen Freunden zu machen, hält sich allerdings in Grenzen. Ohne weitere Einstellungsmöglichkeiten stelle ich die Suche schon nach kurzer Zeit wieder ein.

Ich versuche es im "Discover"-Feed. Der ist für alle offen und es finden sich Beiträge von mir fremden Menschen aus aller Welt. Vielleicht ist ja doch etwas Spannendes dabei. Doch nach ein klein wenig Gewische durch den Feed stelle ich ernüchtert fest: Die "neueste" Mitteilung ist 12 Stunden alt. So kommentierte Uwe beispielsweise sein Cappuccino-Foto mit "... lazy afternoon ..." während Ulrika der Community einen "guten Morgen" wünschte. Die wirklich wichtigen Dinge scheinen woanders zu passieren.

Wer entscheidet, was relevant ist?

Ich versuche, etwas Schwung in das Netzwerk zu bringen. Der Aufforderung "write something clever ..." folge ich und füge meinem 140 Zeichen langen Kommentar auch gleich ein Foto vom Empire State Building hinzu. Allerdings herrscht auch nach Stunden noch vollkommene Flaute: Mein Post hat nicht einen Kommentar oder Like. Ein soziales Netzwerk ohne Austausch, ohne Aktivität und ohne Neuigkeiten verliert schnell seinen Sinn.

Uwe und sein Kaffee - liken oder reporten? © Screenshot Bold Ecocomy

Eine werbefreie, persönliche und auf rein zwischenmenschlichen Austausch beruhende Plattform – das klingt zu gut um wahr zu sein. Zu viele Fragezeichen stehen noch im Raum: Finden sich genug Kunden, die nicht nur zwei Dollar beziehungsweise Euro für die App, sondern später auch die Jahresgebühr zahlen? Wie wird das Netzwerk sauber gehalten und wer entscheidet eigentlich, welcher Beitrag relevant ist und welcher nicht? Es werden Erinnerungen wach an Ello – ein weiteres werbefreies Netzwerk mit guten Absichten, um das im vergangenen Jahr ein Hype entbrannte.

Doch inzwischen hat auch Ello mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Den Betreibern gelang es nach der Anfangseuphorie nicht, den hohen Erwartungsdruck zu erfüllen. Inzwischen ist das Netzwerk weitgehend in der digitalen Versenkung verschwunden. Video- und Audiodateien können allerdings in diese Plattform eingebettet und unter Umständen mit Werbung verbunden werden. Und in den AGBs hält sich Ello dann doch noch die Möglichkeit der Datenweitergabe frei. Mit kostenpflichtigen Zusatzfunktionen, wie etwa die Verwaltung mehrerer Ello-Profile über einen einzigen Log-in, versuchen die Macher, sich über Wasser zu halten.

Kurz bevor ich auch bei Nattch die Hoffnung verliere, brummt mein iPhone. Eine Push-Benachrichtigung teilt mir mit, dass mein Beitrag von einem User gelikt wurde. Vielleicht hat sich die Investition ja doch gelohnt, denke ich – und hoffe auf erhöhte Aktivität in der Zukunft.