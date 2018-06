Mit Erlösen von knapp 5,1 Milliarden Euro ist die Versteigerung von Mobilfunkfrequenzen für das schnelle Internet zu Ende gegangen. Die drei Bieter Deutsche Telekom, Vodafone und Telefonica Deutschland (O2) haben zusammen 5,08 Milliarden Euro geboten, teilte die Bundesnetzagentur mit. Die Auktion war damit teurer, als Experten erwartet hatten. Sie hatten mit einem Ergebnis von höchstens 4,5 Milliarden Euro gerechnet. Bei der jüngsten Versteigerung vor fünf Jahren legten Telekom, Vodafone und die mittlerweile fusionierten E-Plus und Telefonica zusammen 4,4 Milliarden Euro auf den Tisch.

Das Wettbieten fand in einer alten Kaserne in Mainz statt und dauerte gut drei Wochen. Das meiste Geld blätterte Vodafone mit 2,1 Milliarden Euro hin. Der Düsseldorfer Konzern hatte besonders großen Bedarf an den für Datenübertragungen und Telefonate wichtigen Frequenzen bei 1.800 Megahertz und trieb die Preise hier hoch. Mobilfunkmarktführer Telekom zahlte 1,8 Milliarden Euro und Telefonica 1,2 Milliarden Euro.

Unerreicht bleibt damit das Ergebnis der legendären UMTS-Auktion: Auf dem Höhepunkt des Internet-Hypes zur Jahrtausendwende boten die Mobilfunker 50 Milliarden Euro für neue Frequenzen. Bei der Auktion ging es für die drei Netzbetreiber um alles oder nichts. Frequenzen sind ein knappes Gut und deshalb teuer. Die Verteilung liegt in der Hand des Bundes, der die Nutzungsrechte in der Regel für etwa zwei Jahrzehnte an die Meistbietenden versteigert und auch die Einnahmen einstreicht.



Versteigert wurden neben bislang ungenutzten 1.500 Megahertz-Frequenzen vor allem die sogenannten GSM-Bänder, auf denen seit Anfang der neunziger Jahre telefoniert wird. Die Lizenzen für diese 900- und 1.800-Megahertz-Frequenzen laufen Ende 2016 aus.



"Wir erwarten, dass die Auktion einen starken Impuls für einen raschen Ausbau der Breitbandnetze insbesondere im ländlichen Raum setzt", sagte der Präsident der Bundesnetzagentur, Jochen Homann, im Vorfeld. Als erstes Land in Europa bringe Deutschland Frequenzen aus dem Bereich 700 Megahertz unter den Hammer, die derzeit noch vom Rundfunk genutzt werden. Dieses Spektrum wird aber sukzessive geräumt, weil die Ausstrahlungen von DVB-T auf den Nachfolgestandard DVB-T2 umgestellt werden.

Begehrt sind die Frequenzen deshalb, weil sie sich in besonderer Weise dazu eignen, das schnelle Internet in versorgungsschwache Regionen zu bringen. "Dabei geht es nicht um Peanuts", umschreibt Rüdiger Hahn, Projektleiter der Frequenzauktion bei der Bundesnetzagentur, die Herausforderungen. Rund 150 Rundfunksender müssten schrittweise in den Bereich von unterhalb 694 Megahertz verlagert werden, dann werde der Mobilfunk nach und nach in diese Lücke stoßen.

Flächendeckendes Breitbandnetz

Einen Teil der Auktionserlöse stecken Bund und Länder in den Breitbandausbau. Das schnelle Internet soll zukünftig über Festnetz und Mobilfunk möglichst flächendeckend angeboten werden. Mobile Übertragungsraten von 50 Megabit pro Sekunde und Antennensektor sollen möglich werden und damit 10 Megabit für jeden Haushalt sichergestellt sein. Zudem müssen die Netzbetreiber eine flächendeckende Versorgung von mindestens 97 Prozent der Haushalte in jedem Bundesland und 98 Prozent der Haushalte bundesweit garantieren.

Verbessern soll sich darüber hinaus auch die Internetnutzung entlang der Autobahn und ICE-Trassen. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt ist sich sicher, dass binnen der nächsten drei Jahre abbrechende Mobilverbindungen passé sein sollen: "Klar ist: 2018 sind dann auch alle lästigen Funklöcher in Deutschland geschlossen."