Am Mittwoch wird Apple aller Wahrscheinlichkeit nach das iPhone 6s und das 6s Plus vorstellen. Und egal, ob sie den aktuellen Modellen zum Verwechseln ähnlich sind oder nicht: Es könnte eine besondere Gerätegeneration werden. Mit ihr dürfte Apple die Schwelle von einer Milliarde verkaufter iPhones erreichen.

Dazu eine Hochrechnung: Anfang März hatte Apple-CEO Tim Cook verkündet, sein Unternehmen habe seit der Markteinführung im Jahr 2007 insgesamt 700 Millionen iPhones verkauft. Das war mitten im zweiten Geschäftsjahresquartal, in dem Apple rund 61 Millionen verkaufte iPhones meldete. Am Ende des Quartals werden es also insgesamt etwa 730 Millionen gewesen sein. Im dritten Quartal kamen weitere 47 Millionen hinzu.

Die Schätzungen für das vierte Quartal, das im Oktober endet, liegen bei 65 bis 75 Millionen iPhones. Das wären dann in der Summe rund 840 bis 850 Millionen – und da beginnt der Verkauf der neuen iPhone-Generation gerade erst. Laut Wall Street Journal hat Apple bis Jahresende bis zu 90 Millionen 6s und 6s Plus bei seinen Zulieferern bestellt. Sollte all das zutreffen und erwartungsgemäß weitergehen, dürfte Apple die Milliardengrenze im ersten Quartal 2016 erreichen.

Apples Einladung für den 9. September © Screenshot ZEIT ONLINE

Mit etwas Schummeln hatte Apple schon im Januar verkündet, eine Milliarde iOS-Geräte verkauft zu haben, da wurde das iPad aber mitgezählt. Eine Milliarde iPhones aber werden noch einmal verdeutlichen, wie sehr Apple das Wachstum des mobilen Internets und die Kommunikation der Menschen in den vergangenen acht Jahren beeinflusst hat. Nicht mehr und nicht weniger.

Analysten wird dieser Tag, wann immer er kommt, egal sein. Sie machen sich Sorgen um Apple. Denn das iPhone, die Cash Cow des Unternehmens, die weit mehr als die Hälfte der Unternehmensgewinne einbringt, hat ihre Erwartungen zuletzt nicht ganz erfüllt. Das lässt den Aktienkurs abrutschen und kostet Apple somit umgehend mehrere virtuelle Milliarden Dollar in der Unternehmensbewertung.

Auf Seite 47 seines letzten Quartalsberichts hat Apple selbst eine Warnung an seine Aktionäre geschrieben: "Das Unternehmen generiert seine Umsatzerlöse mehrheitlich über ein einzelnes Produkt. Ein Rückgang in der Nachfrage nach diesem Produkt könnte die Quartalserlöse signifikant beeinflussen."

Zeit also, um neue Einnahmequellen zu erschließen. Drei Gerüchte der vergangenen Wochen passen da ins Bild:

Apple wird am Mittwoch auch ein neues Apple TV vorstellen und dieses vor allem zur Games-Plattform machen. Das berichtet die New York Times. Ein Update der Set-Top-Box von Apple ist ohnehin fällig. Warum also keine Spielekonsole daraus machen? Keine Hochgezüchtete wie die Xbox One und die PlayStation 4, sondern eine etwas günstigere – gerüchteweise soll das nächste Apple TV etwa 150 Dollar kosten – für casual games, wie sie auch auf iPhones und iPads gespielt werden. Das Gerät bräuchte allerdings noch einen Controller. Und ob Menschen das, was sie auf dem iPad spielen, auch auf einem großen TV-Bildschirm im Wohnzimmer spielen wollen, muss sich erst noch zeigen. Wenn ja, wird Apple gut an den Spiele-Apps verdienen, so wie jetzt schon an iOS-Games.

Apple steigt angeblich in die exklusive Produktion von Filmen und Serien ein, berichtete Variety unter Berufung auf anonyme Quellen. Wenn Netflix und Amazon mit so etwas Geld verdienen können, warum nicht auch Apple? Auch hier würde das Unternehmen mit dem Apple TV gleich auch die passende Hardware verkaufen.

"Hey Siri, give us a hint" heißt es auf der Einladung von Apple – gib uns einen Hinweis. Den Gefallen tut die virtuelle Assistentin einem zwar nicht, aber in irgendeiner Form wird Siri wohl eine Rolle in der Show am Mittwoch spielen. Möglicherweise wird es darum gehen, wie Apple sich die Steuerung des vernetzten Heims vorstellt: mit Sprachkommandos. Apples HomeKit ist ein ziemlich schlauer Ansatz, smarte Geräte verschiedener Hersteller einheitlich über iOS-Geräte und Apple TV zu steuern. Vorausgesetzt, die Endgeräte sind von Apple zertifiziert. Weil dieses Zertifikat vielen Unternehmen helfen könnte, im gerade erst entstehenden Smart-Home-Markt Fuß zu fassen, könnte Apple versucht sein, an der Zertifizierung zu verdienen.

Nichts davon wäre geeignet, einen signifikanten Einbruch bei den iPhone-Verkäufen schnell wieder wettzumachen. Dafür ist die Gewinnmarge pro verkauftem iPhone auch einfach zu hoch, sie liegt bei geschätzten 70 Prozent. Aber langfristig wird Apple versuchen, sich breiter aufzustellen. Auch wenn selbst nach einer Milliarde verkaufter Smartphones die iPhone-Ära noch lange nicht beendet sein wird.