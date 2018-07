Gadgets versetzen einen zurück in die Kindheit. Das macht einen Teil ihrer Faszination aus. Haben ihre Nutzer früher im Kreis der Familie die Weihnachtsgeschenke geöffnet, zelebrieren sie das Unboxing heute in YouTube-Videos. Das Gefühl beim Zusammenbau des Puppenhauses oder der Carrera-Bahn – es lässt sich mit dem Einrichten eines neuen Smartphones vergleichen und wer mit Lego, Fisher-Price oder Modellbausätzen gespielt hat, dürfte beim Anblick der neuen modularen, also frei kombinierbaren, Gadgets ein gewisses Kribbeln verspüren.

So ließe sich jedenfalls der Erfolg erklären, den die Smartwatch Blocks oder das Handyprojekt RePhone in diesen Tagen auf der Crowdfunding-Plattform Kickstarter feiern. Blocks, ein Projekt aus Großbritannien, hat das gesteckte Finanzierungsziel in nur einer Stunde übertroffen und steht inzwischen bei fast 550.000 von anvisierten 250.000 Dollar. Das Projekt RePhone steht nach zwei Wochen bei gut 210.000 US-Dollar, obwohl die Initiatoren nur ein Viertel der Summe anpeilten.

Beide Gadgets unterscheiden sich in Anspruch und Anwendungsbiet. Ihre Hersteller verfolgen dennoch dasselbe Ziel: Sie wollen austauschbare Hardware zum kleinen Preis anbieten, die individuelle Gestaltung fördern und nebenbei Teil einer größeren Bewegung sein. Aber dazu gleich mehr.

Blocks ist die erste modulare Smartwatch

Zunächst zur Smartwatch Blocks. Die unterscheidet sich von den Modellen der etablierten Hersteller, weil sie einen Teil ihrer Funktionen in die Glieder des Uhrenbandes auslagert. Die eigentliche Uhr enthält nur das Basismodul mit Akku, Prozessor, Sensoren und WLAN-Funktion. Alles weitere kann je nach Wunsch über Glieder im Uhrenband hinzugesteckt werden. Fünf solcher Module, darunter ein GPS-Modul, ein Pulsmesser und ein zusätzlicher Akku, erscheinen zum Verkaufsstart nächstes Jahr, weitere sollen durch Drittentwickler folgen. Der Preis für die Basisversion der Uhr beginnt bei knapp 200 US-Dollar, das Betriebssystem soll über eine App iOS und Android-Smartphones unterstützen.

Das RePhone kann in ein Kartongehäuse gesteckt werden. © Seeed

Während Blocks eine Alternative zu bestehenden Smartwatches sein soll, ist RePhone eher für Bastler interessant. Den Kern bildet ein Modul mit dem System und der Mobilfunkunterstützung, wahlweise für GSM oder 3G-Netze. Der Rest ist optional – ein Touchscreen, GPS-Module, Kopfhörerbuchsen, all das kann mit dem Kern verknüpft werden. Ein "Gehäuse" aus Karton hält die Bauteile zusammen. Das ist schon von der Leistung und der Software her nicht als ernsthafter Ersatz für das tägliche Smartphone gedacht, sondern soll vor allem im vernetzten Haushalt helfen. Der Preis beginnt bei 40 US-Dollar.

Blocks und RePhone sind Teil einer größeren Bewegung, die modulares Design in den Gadget- und Computerbereich bringen möchte. In den vergangenen Jahren sorgten mehrere Projekte für Aufsehen. 2013 machten etwa der Niederländer Dave Hakkens und sein Projekt Phonebloks Schlagzeilen, als er mit Google und Motorola das erste modulare Smartphone der Welt entwickeln wollte – ein Projekt, das inzwischen als Project Ara bekannt ist. Eigentlich sollte es in diesem Jahr in einer Testphase in Puerto Rico anlaufen, doch im August verschob Google das Projekt auf das kommende Jahr. Aus Finnland gibt es Pläne für das Puzzlephone und die für November angekündigte zweite Version des nachhaltig hergestellten Fairphones wirbt mit austauschbaren Einzelteilen. Xiaomis modulares Smartphone Magic Cube ist zurzeit nur ein Konzept.