Seit Tagen nerve ich meine Freunde damit, zu allen Gelegenheiten passende Gifs zu versenden. Ich habe Hunger? Da hat meine Datenbank doch was zur Hand. Ich bin müde? Auch dazu findet sich ein animiertes Bildchen. Welche Reaktion auch immer gefragt ist, statt mit Worten antworte ich mit einem Beyoncé-Bild oder Obama-Meme. Ich muss dafür nur kurz meine neue Tastatur-Suchmaschine anwerfen und das passende Stichwort eingeben. Nie war es einfacher, unnötige Dinge zu verschicken.

Dabei will Slash viel mehr sein als ein lustiger Zeitvertreib. Die neue Tastatur-App will unsere Tastaturen auf eine neue, effizientere, intelligentere Ebene heben. Dafür integriert die Anwendung einen kleinen schwarzen "Forward-Slash" in die Tasten. Wer ihn anklickt, für den eröffnet sich direkt über der Tastatur eine ganze Welt von Suchmaschinen.



Restaurants lassen sich mit Foursquare suchen, Songs mit Spotify, das gesamte Netz mit Google durchforsten. Mit einem Klick kann ich meinen Freunden mitteilen, wo ich mich gerade befinde, oder einen Kontakt aus meinem Adressbuch weiterschicken. Ich kann YouTube-Videos suchen, Tweets oder angesagte neue Produkte. All das, ohne die App, in der ich gerade tippe, dafür zu verlassen. Um Slash zu nutzen, muss ich die Tastatur nur in meinem Dropdown-Menü als Keyboard auswählen.

Tastaturen in der jetzigen Form haben sich seit der Erfindung der Schreibmaschine nur wenig verändert. Das mag ein Zeichen dafür sein, wie genial die Erfindung ist – oder aber dafür, dass es höchste Zeit ist für ein paar neue Ideen.

Tastatur-Apps erleichtern den digitalen Alltag

Das haben auch andere Entwickler schon gemerkt. Anwendungen wie Swype versuchen, die Art zu verändern, wie wir Text eingeben: Wischen statt Tippen soll uns schneller machen und den Touchscreen sinnvoller nutzen. Apps wie SwiftKey wollen dagegen die Autokorrektur smarter machen und vorhersagen, was wir eigentlich tippen wollen. Eher witzig gemeinte Anwendungen wie das Emo Keyboard ersetzen unsere gesamte Kommunikation durch traurige Liedtexte.

Aber außer Slash hat sich bislang niemand daran gemacht, unser gesamtes Onlineleben in die Tastatur einzubetten. Einst war die Anwendung als eigenständige Messaging-App gestartet. Doch weil Gründer Cem Kozinoglu auf die Integration von Facebook, Google und Instagram hoffte, suchte er nach einem Weg, diese nicht gegen sich aufzubringen. Und die Tastatur, sagt er im Gespräch mit Wired, sei schließlich so ziemlich das einzige, was zwischen dem Betriebssystem und App sitze.

Mit der entsprechenden Eingabe lassen sich Gifs suchen. © Screenshot

Irgendwann, hoffen die Entwickler, soll die App automatisch erkennen, wenn man einen Termin vereinbaren will, und direkt passende Zeiten vorschlagen. Schreibt man "Hast Du schon den neuen Song von Sam Smith gehört?", soll die App per Spotify das Lied dann automatisch bereitstellen. Allzu ferne Zukunft ist das nicht: Wenn ich einem Freund vorschlage, sich auf ein Bier zu treffen, fragt Slash schon jetzt, ob es für mich nach Bars suchen soll. Im Idealfall, so die Entwickler, soll man irgendwann das aktuelle Gespräch für nichts mehr verlassen müssen.



Slash kann noch kein Deutsch

Dafür allein gibt es ein paar Punkte, jedenfalls wenn man diese Form mitdenkender Apps nicht gruselig findet. Allerdings: Versuche ich, mit Slash auf Deutsch zu schreiben, wird es schnell lästig. Denn zumindest die Version aus dem amerikanischen App Store spricht bislang nur Englisch. Für die Hälfte meiner Gespräche muss ich also doch wieder auf die Standard-Tastatur umschalten, wenn mich die App nicht ständig korrigieren soll.

Weil ich, wie die meisten Nutzer, diesseits und jenseits des Atlantiks Freunde habe, muss ich ohnehin schon ständig zwischen zwei Tastaturen hin- und herspringen. Und jedes Mal frage ich mich, warum sich meine Tastatur nicht einfach merkt, mit wem ich Deutsch und mit wem Englisch schreibe. Bis Slash also wirklich smart und damit auch bilingual ist, ist es vielleicht doch leichter, schnell mal eben die App zu wechseln, um ein passendes Bildchen zu suchen.

Slash gibt es kostenlos für iOS und Android.