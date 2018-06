Tim Cook kann es nicht lassen. Als Microsoft im Jahr 2012 die erste Version seines Surface Pro vorstellte, einem Tablet mit einer ansteckbaren Tastatur und Stift, brachte der CEO von Apple die inzwischen in der Technikwelt legendäre Analogie: "Du kannst einen Toaster mit einem Kühlschrank kombinieren, aber es wird den Käufern vermutlich nicht gefallen." Vor zwei Wochen legte Cook noch einmal nach: Das neue Surface Book des Konkurrenten sei "diluted", verwässert, denn es versuche zu sehr, sowohl ein Tablet als auch ein Laptop zu sein und sei im Endeffekt weder das eine noch das andere.

Man könnte angesichts dieser Worte meinen, Tim Cook sei kein Fan von Kombigeräten. Umso erstaunlicher ist es, dass Apple inzwischen selbst zu einem neigt: Das iPad Pro ist ein komplett neues iPad-Modell mit ansteckbarer Tastatur und Stift. Und das sei, wie es Cook in einem Interview sagte, für viele Menschen "ein Ersatz für ein Notebook oder einen Desktop-PC". Also genau das, was Microsoft mit seinem Surface Pro seit drei Jahren sein möchte.

Sehen wir für den Moment darüber hinweg, dass der Apple-CEO offenbar selbst nicht genau weiß, ob die Marmelade noch im Kühlschrank oder schon auf dem Toast liegt und schaffen Fakten: Inzwischen sind sowohl das iPad Pro mit iOS 9 als auch das neue Surface Pro 4 mit Windows 10 auf dem Markt. Wir haben uns beide Geräte angesehen, um herauszufinden, ob das nun eher Tablets, eher Laptops oder vielleicht doch das Beste (oder Schlechteste?) aus beiden Welten sind.

Fakten, Fakten

Das iPad Pro ist ... leistungsstark und teuer. Mit einer Bildschirmdiagonale von 12,9 Zoll zählt es zu den größten Tablets auf dem Markt. Der Bildschirm des Tablets ist fast so groß wie der des kleinsten Macbook Pros, die Auflösung von 2.732 x 2.048 Pixeln übersteigt die des Macbook Pro sogar. Wie bei allen iPads überzeugt das Retina-Display. Die Experten von Display Mate haben zwar einige Abstriche gefunden, den normalen Nutzern dürfte das aber nicht auffallen. Der Rest der Hardware ist auf dem neusten Stand, in Leistungstests erreicht das iPad Pro teilweise Traumwerte. Das Gewicht liegt bei 723 Gramm und der Preis fängt bei 899 Euro in der 16-Gigabyte-Variante an. Damit ist es mit Abstand das teuerste Apple-Tablet, das iPad Air 2 gibt es schon ab 489 Euro. Wohlgemerkt sind sowohl Tastatur als auch Stift nicht im Preis enthalten.

Das Surface Pro 4 ist ... ebenso leistungsstark und noch teurer. Die Bildschirmdiagonale von 12,3 Zoll ist etwas größer als die des Vorgängers, aber unter der des iPad Pros. Die Auflösung von 2.736 x 1,824 Pixeln kann allerdings mit diesem mithalten und einigen Experten zufolge ist das Display in einigen Aspekten dem des iPad sogar überlegen. Auch das Surface Pro ist leistungsstark, jedenfalls in den höherpreisigen Modellen; während unserer Nutzung gab es praktisch keine Ruckler oder Aussetzer. Das Gewicht liegt bei 766 Gramm und der Preis beginnt bei 999 Euro mit 128 Gigabyte Festplatte und vier Gigabyte Speicher, allerdings enthält diese Version auch den schwächeren Intel m3 Prozessor. Für das Spitzenmodell mit i7 Prozessor und 16 Gigabyte Arbeitsspeicher werden 2.449 Euro fällig. Auch hier ist die Tastatur nicht mit inbegriffen, wohl aber der Stift.

Beide Tastaturen funktionieren gleichzeitig als Schutzhülle. © ZEIT ONLINE

Es ist ein Tablet und es sieht gut aus

Das iPad Pro ist ... ein großes iPad. Die abgerundeten Kanten, der Unibody, das nahtlose Design, es ist ein schönes und edles Gerät, das wie alle anderen iPads wunderbar in der Hand liegt. Oder sagen wir eher in beiden Händen: Zwar kann man es problemlos in einer Hand halten, aber früher oder später ist das durch seine Größe doch etwas unkomfortabel. Wie alle iPads hat auch das iPad Pro keine Anschlüsse jenseits der Kopfhörerbuchse und dem Lightning-Anschluss, der allerdings Gerüchten zufolge auch USB 3.0 unterstützen soll, was in Zukunft möglicherweise den Anschluss zusätzlicher Peripherie ermöglicht. Erstaunlich gut sind die vier verbauten – zwei oben und zwei unten – Lautsprecher, die je nach Haltung des Geräts für einen Stereoeffekt sorgen. Selten hatte ich ein besseres Gerät vor mir, um abends im Bett noch entspannt eine Serie auf Netflix oder ein E-Sports-Match in der twitch-App zu gucken.

Das Surface Pro 4 ist ... immer noch nicht wirklich schön, auch wenn das natürlich Geschmackssache ist. Design war nie die Stärke der Surface-Reihe und auch die vierte Generation baut eher auf Funktionalität denn auf gutes Aussehen. Dass muss nicht schlecht sein, doch wer zuerst das iPad Pro und dann das Surface Pro als Tablet in der Hand hielt, wird das Microsoft-Gerät vermutlich schnell wieder ablegen. Dass es etwas breiter ist und damit auch robuster wirkt, hat gute Gründe: Der USB-Anschluss, ein Mini-DisplayPort und der SD-Kartenleser brauchen Platz. Obwohl es kleiner ist, ist es etwas schwerer als das iPad Pro. Dennoch fand ich es angenehmer, das Surface Pro 4 längere Zeit in einer Hand zu halten.

Fast wie mit einem Bleistift

Der Stift des iPad Pros ist ... toll. Ich hätte es nicht geglaubt, mit einem Stylus eines Tages über ein Touchdisplay zu fahren und das Gefühl zu haben, auf ein Blatt Papier zu schreiben. Der Apple Pencil, den es für 100 Euro zusätzlich gibt, kommt dieser Sensation ziemlich nahe. Um ihn mit dem iPad Pro zu paaren, muss er einmalig in den Lightning-Port gesteckt werden, anschließend kann er zur Bedienung von iOS verwendet werden, was aber verschenkt ist - der Pencil überzeugt vor allem dann, wenn man kreativ werden möchte: Im Gegensatz zu anderen aktiven Stiften reagiert er auf Druck und Winkel, was in Apps wie Adobe Sketch oder Zen Brush für ganz neue Dimensionen sorgt. Wer noch mehr Optionen sucht, kann auch die Spitze austauschen. Da aber auch der beste Stift meine künstlerischen Fähigkeiten nicht verbessert, hier ein Video von Menschen, die es besser können:

Der Stift des Surface Pro 4 ist ... auch gut. Im Vergleich zum Apple Pencil liegt der Surface Pen weder so gut in der Hand, noch wirkt er ganz so präzise wenn es wirklich um kleinteilige Befehle geht. Was aber nicht heißt, dass er schlecht ist. Insgesamt fühlt sich die Bedienung von Windows per Stylus sogar etwas natürlicher an als in iOS. Zwei weitere Vorteile des Surface Pen: Er hat einen "Radierer", und es ist genugtuend, mit der Oberseite des Stifts Dinge auf dem Display zu löschen. Er ist zudem magnetisch und kann an die Seite des Tablets geklemmt werden – der schlanke Apple Pencil dagegen rollt öfters mal von dannen. Ach ja, und der Microsoft-Stylus gehört zum Lieferumfang, während der Apple Pencil für viele Nutzer wohl reiner Luxus bleibt.

Zwischenfazit: Unentschieden

In Sachen Größe, Ausstattung und Handling sind sich das Surface Pro 4 und das iPad Pro ähnlich. Das iPad trumpft mit einem etwas schlankeren und hübscheren Design und einem erstaunlichen Stift. Das Surface Pro wirkt robuster und damit geeigneter für den Einsatz im Alltag oder auf der Arbeit. Doch bislang ging es nur um die Rolle als Tablet – taugen beide auch als Laptop-Ersatz? Das beantworten vor allem Tastatur und Software.