WhatsApp ist in Brasilien extrem beliebt. Je nach Umfrage geben zwischen 56 und 93 Prozent der Befragten an, die App zu benutzen. Dementsprechend drastisch mutet es an, wenn ein Gericht die Sperrung von WhatsApp für 48 Stunden verfügt. Die wichtigsten Fragen und Antworten zu dem Präzedenzfall:

Was ist passiert?

WhatsApp – eine Tochter von Facebook – hat in einem Strafverfahren nicht mit der brasilianischen Justiz kooperiert. Ein Gericht in São Bernardo do Campo im Bundesstaat São Paulo hatte im Juli offenbar die Herausgabe bestimmter Nutzerdaten verlangt, angeblich ging es um Drogenhändler, die WhatsApp benutzt haben sollen. Das Unternehmen hatte darauf aber nicht reagiert. Das Gericht stellte daraufhin ein Ultimatum: Wenn WhatsApp sich bis zum 7. August nicht äußert, droht die vorübergehende landesweite Sperre. Die ist in der Nacht zum Donnerstag in Kraft getreten und gilt für 48 Stunden.

Dürfen die das?

Ja. Die rechtliche Grundlage ist das Gesetz 12.850/2013 (Lei de Organização Criminosa). Demnach kann ein Unternehmen, das in Ermittlungen und Verfahren gegen kriminelle Organisationen nicht kooperiert und die Herausgabe von Informationen verweigert, bestraft werden.

Wäre das in Deutschland auch möglich?

Nein. Ein deutsches Gericht könnte ein Ordnungsgeld oder sogar Ordnungshaft von bis zu sechs Monaten für den Verantwortlichen bei WhatsApp verhängen, wenn sich das Unternehmen weigerte, Nutzerdaten auf der Grundlage eines gültigen Gerichtsbeschlusses herauszugeben. Grundlage dafür ist Paragraf 70 der Strafprozessordnung. Davon könnte sogar der CEO von WhatsApp betroffen sein, auch wenn der in den USA lebt. Eine entsprechende Androhung hat das Landgericht Berlin sogar schon einmal ausgesprochen, als WhatsApp nicht auf eine Klage reagierte. Eine Sperre der App oder eines Webangebots ist hingegen nicht vorgesehen.

Zwar hat der Bundesgerichtshof erst im November geurteilt, dass Internetsperren gegen bestimmte Websites und dementsprechend wohl auch Apps zulässig sein können, wenn diese rechtswidrige Inhalte verbreiten. Doch das gilt nur, wenn der Kläger es nicht schafft, die Identität der Betreiber oder des Hostproviders zu ermitteln, um die Inhalte entfernen zu lassen. In einem Fall wie WhatsApp reicht dazu aber ein Blick ins Impressum. Zudem geht es im vorliegenden Fall ja nicht um die öffentliche Verbreitung rechtswidriger Inhalte, sondern um nicht öffentliche Nutzerdaten.

Wie wird die Sperre technisch umgesetzt?

Die Telefongesellschaften und Internetprovider sollen dafür sorgen, dass die App weder im Mobilfunknetz noch über WLAN benutzbar ist. Laut Gerichtsbeschluss sollen sie Domainnamen wie whatsapp.com und whatsapp.net inklusive aller bekannten Subdomains ebenso blockieren wie alle bekannten IP-Adressen von WhatsApp.

Wie reagiert die Bevölkerung?

Manche nutzen Virtual Private Networks (VPN), um ihren eigenen Standort zu verschleiern und die Sperre so zu umgehen. Andere wechseln einfach zur nächstbesten Messenger-App: WhatsApp-Konkurrent Telegram berichtet von 1,5 Millionen Neukunden innerhalb weniger Stunden.

Was könnte WhatsApp tun?

Der Sicherheitsforscher Robert Graham beschreibt in seinem Blog, wie App-Anbieter eine Blockade sowohl von IP-Adressen als auch von Domains umgehen können. Beide Techniken werden gerne auch von den Betreibern von Botnetzen genutzt, die den Standort ihres Command-and-Control-Servers verschleiern wollen. Die erste heißt Fast Flux. Damit lassen sich ständig wechselnde IP-Adressen für eine Domain erzeugen – und damit mehr, als ein Provider auf die Schnelle blockieren kann. Die andere Möglichkeit heißt Domain Flux. Damit kann eine App mehrmals täglich eine neue, pseudozufällige Domain generieren, die vom Anbieter (in diesem Fall WhatsApp) dann noch registriert werden muss. Solange Provider den Algorithmus nicht kennen, nach dem die Domainnamen erstellt werden, können sie nicht wissen, wie die nächste Domain heißen wird, die sie sperren müssen. Auch diese Abwehrtechnik würde sie beim Blockadeversuch also wahrscheinlich erst einmal überfordern. Graham sagt, beide Maßnahmen könnte ein Unternehmen wie WhatsApp relativ problemlos ergreifen.