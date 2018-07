Das Building 87 ist auf den ersten Blick etwas Besonderes. Es ist das einzige fensterlose Gebäude unter den 125 sonst lichtdurchfluteten Glaspalästen auf dem weitläufigen Campus in Redmond, wo mehr als 30.000 Microsoft-Mitarbeiter jeden Tag an Software und Internetdiensten arbeiten. Betreten kann man den bunkerartigen Bau mit 9.000 Quadratmetern Nutzfläche nur durch eine einzige Tür. Vorausgesetzt, man wird hineingelassen.

Nicht viel mehr als 100 handverlesene Mitarbeiter lässt die resolute ältere Dame am Eingang durch. Sie kennt sie alle. Hier wird an den geheimsten der geheimen Produkte gearbeitet. Nichts darf nach außen dringen. Bei Reparaturen am Dach ziehen Wachleute auf und werfen schwarze Planen über die wenigen Oberlichter, die sonst spärliches Tageslicht einlassen. Die Surface-Tablets haben hier ihren Ursprung und das neue Surface Book, ein von Medien und Testern gefeierter Zwitter aus Laptop und Tablet. Es ist ein sogenanntes 2-in-1-Gerät.



Microsoft gewährt üblicherweise keinen Zutritt zu diesem Gebäude, schon gar nicht für Journalisten. Normalerweise. Denn es grenzt an ein Wunder, dass das Building 87 überhaupt noch in Betrieb ist und sogar expandiert. Nur wenige hatten geglaubt, dass die Hardwaresparte die Katastrophe von 2013 überleben und wieder auferstehen konnte. Und diese Auferstehung will Microsoft öffentlich machen.

Aus dem Stand fast eine Milliarde Dollar versenkt

Panos Panay, Chef der Hardwaresparte von Microsoft, hat die Hände ineinander gefaltet und die Arme auf die graue Platte des langen Konferenztischs gelegt. Bedächtig wählt er in dem fensterlosen Konferenzraum seine Worte. "Ich weiß noch genau wer da war, wer wie angezogen war, wer wo gestanden und was gesagt hat", ruft er sich jenen Tag im Juli 2013 in Erinnerung. "Den werde ich nie vergessen", sagt er. Die Rede vor Top-Mitarbeitern des Konzerns war gerade beendet, als ihn die Finanzchefin des Konzerns, Amy Hood, beiseite nahm und ihm eröffnete, man werde 900 Millionen Dollar auf unverkäufliche Tablets abschreiben müssen.

Er und seine junge Truppe hatten mit dem 2012 vorgestellten Tablet Surface RT aus dem Stand fast eine Milliarde Dollar versenkt. Der Morgen nach dem Paukenschlag war "noch schlimmer als der Tag selbst", erinnert er sich. Ihm gegenüber stand ein restlos demoralisiertes Team. "Die Zahlen waren niemandem bekannt. Alle waren völlig vor den Kopf gestoßen. Das Schiff war in voller Fahrt auf ein Riff gelaufen." Die Presse zerriss die Hardwareträume des Softwareladens in der Luft, Wall-Street-Analysten forderten den sofortigen Verkauf oder Schließung der Sparte.

Doch er konnte der Mannschaft eine gute Nachricht überbringen: Das Projekt Surface habe eine weitere Chance bekommen. "Ich habe ihnen gesagt, niemand muss an Bord bleiben. Ich könne verstehe, wenn jemand gehen wolle. Aber wer bleibt, der muss weiter an unsere Vision glauben. Microsoft wird Hardware bauen." Heute, drei Jahre, mehrere Tablets und eine weitere Abschreibung später, weist Microsofts Hardware-Sparte zum zweiten Mal über eine Milliarde Dollar Umsatz im Quartal aus. Zuletzt gab es einen Umsatzsprung um 61 Prozent zum Vorjahr.



Seitenhieb auf Apple

Die Surface-Tablets mit ihrem unverwechselbaren Magnesium-Gehäuse, dem Tastatur-Cover mit Stoffbezug und dem stufenlos verstellbaren Klappständer streiten mit Apples iPad Pro bei Unternehmen, Künstlern und Studenten auf Augenhöhe um Marktanteile. Der Startfehler RT ist beerdigt. Statt des verschlankten Betriebssystems läuft auf den Geräten nur noch "echtes" Windows. Außerdem haben die Tablets Details wie einen USB-Stecker für Kabel oder externe Speichersticks. "Das können wir den Kunden nicht wegnehmen. Das wäre nicht fair", erklärt der Chef und jeder weiß, dass er das iPad und das MacBook Air von Apple meint.

Der Kampf um die Marktanteile ist erbarmungslos. Tablets verkaufen sich immer schwerer, Angstgegner Apple musste im abgelaufenen Quartal einen Absatzeinbruch um fast zwei Millionen iPads hinnehmen. Doch eine Gerätekategorie stach laut der Marktforscher IDC positiv heraus: die Detachables, Tablets mit Tastatur, die auch als vollwertiger Laptop-Ersatz dienen, also die sogenannten 2-in-1-Geräte.



Diese Nachricht der Marktforscher von IDC hält jedoch eine schmerzliche Komponente bereit: "Microsoft hat unzweifelhaft diesen Markt mit dem Start seiner Surface-Linie geschaffen", so IDC-Analyst Jitesh Ubran. Jedoch habe sich auch Apple seit Ende 2015 mit dem Markteintritt seiner Kopie, dem iPad Plus, "eine imposante Marktführerschaft erarbeitet." Für das Weihnachtsquartal 2015 schätzt IDC die Zahl der verkauften iPad Pro auf zwei Millionen, verglichen mit 1,6 Millionen Surface-Rechnern. Noch nie kam Microsoft-Hardware so nah an Apple-Verkaufszahlen heran. Microsoft-Hardware ist zurück, wie der Phönix aus der Asche.

Ist sogar noch der erste Platz bei den Business-Tablets möglich, auf die sich Microsoft-Chef Satya Nadella fokussiert? Durchaus, meint IDC-Experte Ubran: "Ein langfristiger Erfolg für Apple ist eine große Herausforderung. Der hohe Einstiegspreis kann Kunden abschrecken und das mobile Betriebssystem iOS muss noch beweisen, dass es dem Unternehmenseinsatz gewachsen ist."