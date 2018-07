Das Handynetz der Telekom funktioniert wieder komplett fehlerfrei, teilte ein Sprecher des Unternehmens mit. Telekom-Kunden können demnach wieder telefonieren und im Internet surfen. Sollte es bei einzelnen Nutzern dennoch zu Einwahlproblemen kommen, könnte ein Ein- und Ausschalten des Gerätes helfen, sagte der Sprecher.



Kunden der Telekom konnten am Samstagvormittag weder telefonieren noch das Internet nutzen. Die Störungen wurden in ganz Deutschland gemeldet. Telekom-Sprecher Georg von Wagner sagte, der Grund für die Störung sei ein "Fehler in der Datenbank" gewesen. "Wir sind noch nicht bei 100 Prozent, aber es sieht jetzt gut aus. Die Maßnahmen greifen. Das Netz ist wieder da – Sie können telefonieren und auch wieder surfen", sagte ein weiterer Sprecher des Konzerns am Samstagvormittag. In einigen Regionen Deutschlands kann es allerdings noch zu Problemen kommen. Fehlermeldungen kamen vor allem aus Ballungsgebieten und Großstädten.



Die Störung im Mobilfunknetz ist behoben. Telefonie und Datenverbindung funktionieren wieder. Grund war ein Datenbankfehler. #gemeldet — Telekom hilft (@Telekom_hilft) 11. Juni 2016

Der Sprecher des Telekommunikationsanbieters sagte, die Technologie des Handynetzes habe während des Vorfalls weiterhin funktioniert. Demnach konnte ein Nutzer mit einer ausländischen SIM-Karte das Netz der Telekom weiterhin verwenden. Die Kunden der Telekom würden allerdings nicht akzeptiert und bekämen eine Fehlermeldung, dass sie nicht registriert seien, teilte von Wagner mit. Die genauen Ursachen für den Fehler in der Datenbank nannte der Telekom-Sprecher nicht.