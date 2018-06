Früher hieß Urlaubsfotos machen: 36-mal die Landschaft knipsen, den Film entwickeln lassen und eine Woche später feststellen, dass 24 Bilder verwackelt sind. Heute zücken wir unser Smartphone, blicken bedeutend in die Kamera, gucken das Bild an, löschen es, machen es noch mal, noch mal, noch mal, verfremden es anschließend mit einem Filter, teilen das fertige Meisterwerk in den sozialen Netzwerken unseres Misstrauens und hoffen, dass es nicht nur der Schwester oder Freundin gefällt – Hashtag sei dank.

Im Zeitalter der Smartphone-Fotografie ist nicht nur die Entstehung eines mutmaßlich guten Bilds harte Arbeit, es kommt auch auf die Tools an. Filter à la Instagram bieten inzwischen jedes halbwegs relevante soziale Netzwerk und Messenger an. Um sich abzugrenzen, suchen App-Entwickler deshalb nach neuen Möglichkeiten. In der vergangenen Woche haben mit Polaroid Swing und Prisma gleich zwei neue iOS-Apps für Schlagzeilen gesorgt. Wir haben uns beide Apps angesehen.

Prisma

Was kann die App?



Bilder mit lustigen, künstlerisch angehauchten Filtern versehen. Die heißen beispielsweise "Curly Hair", "The Scream", "Mondrian" oder "Heisenberg" und verfremden die Fotos der Nutzer so, als seien sie wahlweise mit dem Pinsel gemalt, mit dem Bleistift gezeichnet oder als hätten Künstler aus dem Expressionismus oder der Pop Art mal eben betrunken Hand angelegt. Die fertigen Fotos lassen sich anschließend direkt aus der App heraus auf Instagram oder Facebook teilen oder auf dem Smartphone speichern. Eine Anmeldung erfordert Prisma nicht, eine Android-Version ist in Arbeit.



Was ist die Besonderheit?



Anders als etwa Instagram editiert Prisma die Fotos nicht direkt auf dem Gerät, sondern auf den Servern des Unternehmens. Deshalb dauert es zirka fünf Sekunden, bis ein Filter angewendet ist. Das Prozedere hat einen guten Grund: Die Bilder werden nicht nur mit einem Filter versehen, sondern von einer künstlichen Intelligenz neu zusammengesetzt. Neuronale Netzwerke (wir erinnern uns an die abgefahrenen Google-Bilder im vergangenen Jahr) analysieren das Foto der Nutzer, wenden anschließend Parameter auf Basis bekannter Kunstwerke wie etwa Edvard Munchs Der Schrei an, und schicken den Nutzern ein neues Bild zurück. Die Idee kam den Entwicklern, nachdem Forscher der Universität von Tübingen einen entsprechenden Algorithmus vorstellten. Die Forscher haben inzwischen mit deepart.io einen eigenen Fotodienst ins Leben gerufen, den es allerdings nicht als App gibt.



Und das funktioniert?



Nun gut, vielleicht sollte man nicht gleich von Kunstwerken sprechen. Wer aber einen einfachen Weg sucht, Fotos mit einem bestimmten Stil aus der Kunstgeschichte zu versehen, wird bei Prisma fündig. Die App ist simpel, die Ergebnisse erinnern teilweise an kitschige Photoshop-Filter, wie es sie bereits vor 15 Jahren gab. Aber manchmal kommen tatsächlich ansprechende Bilder dabei heraus.



Ein von Prisma 2.0: AI Camera (@getprisma) gepostetes Foto am 28. Jun 2016 um 14:34 Uhr

Hat Prisma Potenzial?



Der Resonanz der Nutzer zufolge ja. Kurz nach der Veröffentlichung Mitte Juni stand die App in mehreren osteuropäischen Ländern an der Spitze in Apples App Store. Nach eigenen Angaben hat Prisma inzwischen eine Million aktiver Nutzer täglich. Dank der direkten Anbindung an Instagram und Facebook können die Nutzer die Bilder teilen, ohne sich zusätzlich anmelden zu müssen. Allerdings: Je erfolgreicher Prisma ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass Instagram seine Filteroptionen eines Tages entsprechend erweitert und externe Apps somit überflüssig macht.

Wo ist der Haken?



Es gibt Datenschutzbedenken. In den Datenschutzbestimmungen steht, dass die Entwickler von Prisma die Nutzerdaten mit Drittanbietern teilen können. Die Nutzer behalten zwar das Urheberrecht, sie treten aber bestimmte Nutzungslizenzen an Prisma ab. Ähnlich steht es allerdings auch in den AGB von Instagram oder Google. Zudem können in Prisma Daten wie Log-Dateien, Ortsdaten und weitere Informationen an Dritte übermittelt werden. Es ist denkbar, dass bei aktivierter Standortfreigabe in iOS der Standort der Nutzer an Prisma übermittelt wird, wenn die Nutzer ein Foto an die Server schicken, um es zu bearbeiten.



Ein von Prisma 2.0: AI Camera (@getprisma) gepostetes Foto am 26. Jun 2016 um 1:34 Uhr

Ist das schlimm?

Aus Basis dieser Metadaten könnte das Unternehmen eines Tages personalisierte Werbung ausspielen (zurzeit ist die App noch werbefrei). Oder Bewegungsprofile der Nutzer erstellen, falls gewollt. Allerdings gilt auch hier: Metadaten fallen praktisch bei jeder Verbindung zu einem Server im Internet an und wer auf Instagram oder Twitter seine Beiträge mit GPS-Daten verknüpft, macht die Informationen sogar öffentlich. Die Entwickler von Prisma sagten dem IT-Portal Techcrunch, auf ihren Servern würden weder die Originale dauerhaft gespeichert werden noch Informationen darüber, von wem sie stammen. Ob das stimmt, lässt sich nicht sagen.



Wer steckt hinter der App?



Mitgründer ist der russische Entwickler Alexey Moiseenkov, der früher für die Holding Mail.ru arbeitete. Diese betreibt auch das bekannte russische soziale Netzwerk VK und zählt derzeit zu den größten Investoren in Prisma. Wie Moiseenkov sagt, sollen die Filter demnächst erweitert werden, zudem sei eine Kurzvideofunktion angedacht.