Auf einer Skala von 1 bis 10 war die diesjährige Vorstellung des iPhone 7 eine solide 4,5. Die meisten Details über das neue Smartphone aus dem Hause Apple waren vorab durchgesickert, das Design ähnelt dem des Vorgängers und für die größte Aufregung sorgten noch die fehlende Kopfhörerbuchse und zahnbürstenkopfartige Ohrstöpsel. Am Ende resümierten die Tester: Das iPhone 7 ist wie der Vorgänger ein exzellentes Smartphone mit exzellenter Kamera.

Zumindest die Kamera des größeren iPhone 7 Plus wird noch ein wichtiges Update bekommen. Wie während der Produktvorstellung im September erwähnt, erhält sie in den kommenden Wochen eine zusätzliche Funktion: einen Porträtmodus, der Menschen oder Objekte im Vordergrund scharf erscheinen lässt und den Hintergrund verschwimmen lässt. Bokeh heißt dieser Effekt in der Fotografie, der die Augen des Betrachters gezielt auf bestimmte Teile des Fotos lenkt. Bislang war er vor allem vollwertigen Kameras, zum Beispiel Spiegelreflexmodellen, vorbehalten.

Auch das iPhone 7 Plus kann kein echtes Bokeh erzeugen, dafür reichen die Sensoren und die Blende von Smartphonekameras schlicht nicht aus. Aber es kann das Bokeh fälschen, weshalb bereits der Begriff "Fauxkeh" die Runde macht. Das Ergebnis soll, behauptet Apple, für alltägliche Smartphonefotografen ähnlich gut sein.

Zwei Objektive, neun Ebenen

Möglich macht das die Dualkamera des iPhone 7 Plus. Sie besteht aus jeweils einem Weitwinkel- und einem Teleobjektiv. Beide nehmen aus einem etwas anderen Winkel auf, wodurch das Smartphone zusätzliche Informationen erhält, was die Tiefenschärfe- und unschärfe angeht.



Wie Techcrunch erklärt, erstellt das iPhone 7 Plus für jede Aufnahme neun verschiedene Tiefenebenen. Das Teleobjektiv erkennt das gewünschte Objekt, also etwa einen Kopf, und fokussiert es. Das Weitwinkelobjektiv nimmt, vereinfacht gesagt, die Umgebung auf. Anschließend kommen Bildprozessor und Software ins Spiel: Das Gesicht und alles im Vordergrund bleibt scharf, die Ebenen im Hintergrund werden zunehmend unschärfer gemacht – es entsteht ein Bokeh.

Der Porträtmodus soll mit dem nächsten großen Update von iOS 10 verfügbar sein. Wer ein iPhone7 Plus besitzt und nicht warten mag, kann sich die Funktion aber schon – auf eigene Gefahr – per Teilnahme an Apples Public-Beta-Programm besorgen. Wir haben das getan, um einen ersten Blick auf den Modus zu werfen.

Keine Einstellungsmöglichkeiten im Porträtmodus

Zunächst fällt auf, wie einfach die Funktion softwareseitig gehalten ist. Wer den Porträtmodus in der Kamera-App auswählt, kann außer einem Selbstauslöser nichts weiter einstellen. Ein Hinweis auf dem Bildschirm teilt lediglich mit, dass sich Objekte nicht weiter als 2,4 Meter entfernt befinden sollten. Ist man zu nah dran, heißt es "weiter entfernen", ist es zu dunkel "mehr Licht erforderlich". Ist der Idealbereich erreicht, blinkt "Tiefeneffekt" gelb auf und es kann ausgelöst werden.



Anschließend werden auf dem iPhone zwei Bilder gespeichert – ein Original ohne Unschärfefilter und eines mit dem berechneten Bokeh, wie die folgenden Testbilder zeigen. An dieser Stelle weisen wir nochmal darauf hin, dass es sich noch um eine Betaversion handelt; die Ergebnisse können sich bis zum offiziellen Release also noch verbessern. Auch sind die folgenden Bilder keine professionellen Aufnahmen, die einem definitiven Vergleichstest genügen. Sie sollen lediglich einen ersten Einblick über mögliche Stärken und Schwächen des Modus geben.





Porträt

Original Die Aufnahme zeigt, wie der Porträtmodus des iPhone7 Plus funktionieren kann. Das gewünschte Objekt ist fokussiert und scharf, ebenso die Bank im Vordergrund. Die Kanten werden korrekt erkannt. Der Hintergrund dagegen wird in Abstufen unschärfer, um ein dynamisches Bokeh zu liefern. Die Aufnahme zeigt, wie der Porträtmodus des iPhone7 Plus funktionieren kann. Das gewünschte Objekt ist fokussiert und scharf, ebenso die Bank im Vordergrund. Die Kanten werden korrekt erkannt. Der Hintergrund dagegen wird in Abstufen unschärfer, um ein dynamisches Bokeh zu liefern.





Porträt

Original Der Porträtmodus funktioniert auch dann noch, wenn zusätzliche Objekte im Vordergrund stehen. Die Unschärfe beginnt erst hinter dem gewünschten Porträtmotiv. An der Fahrradstange sind die Übergänge beim genauen Hinblick aber etwas schwammig. Der Porträtmodus funktioniert auch dann noch, wenn zusätzliche Objekte im Vordergrund stehen. Die Unschärfe beginnt erst hinter dem gewünschten Porträtmotiv. An der Fahrradstange sind die Übergänge beim genauen Hinblick aber etwas schwammig.





Porträt

Original Probleme hat das iPhone 7 Plus zum jetzigen Zeitpunkt dagegen, wenn es filigraner wird. In diesem Bild lassen sich teils starke Unebenheiten bei den Bremsschläuchen des Fahrrads erkennen. Ein Teil wird unscharf gemacht, obwohl er im Vordergrund ist. Zudem gehen kleinere Details an den Kanten, etwa bei der Mütze des Objekts, verloren. Etwas, das häufiger passiert, in vielen Fällen aber erst beim zweiten Hinschauen auffällt. Probleme hat das iPhone 7 Plus zum jetzigen Zeitpunkt dagegen, wenn es filigraner wird. In diesem Bild lassen sich teils starke Unebenheiten bei den Bremsschläuchen des Fahrrads erkennen. Ein Teil wird unscharf gemacht, obwohl er im Vordergrund ist. Zudem gehen kleinere Details an den Kanten, etwa bei der Mütze des Objekts, verloren. Etwas, das häufiger passiert, in vielen Fällen aber erst beim zweiten Hinschauen auffällt.