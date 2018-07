Und dann ging es doch um Explosionen. Genau 43 Minuten hatte Richard Yu, CEO des chinesischen Herstellers Huawei, während der Präsentation des neuen Oberklasse-Smartphones Mate 9 in München durchgehalten. Dann konnte er sich einen Seitenhieb auf die Konkurrenz von Samsung nicht verkneifen: "Das Mate 9 explodiert definitiv nicht!", sagte Yu mit einem breiten Grinsen und spielte damit auf das kürzlich aufgrund von Brandgefahr zurückgezogene Samsung Galaxy Note 7 an.



Für Huawei hätte das Samsung-Debakel zu keinem besseren Zeitpunkt kommen können. Einerseits war das Mate 9 eigentlich als Alternative zum Note 7 im Segment der sogenannten Phablets, der Riesensmartphones, gedacht. Dass nun der vielleicht größte Konkurrent vorerst aus dem Rennen ist, kann Huawei also nur Recht sein.

Andererseits ist es kein Zufall, dass sich Huawei für die weltweite Vorstellung des Mate 9 in diesem Jahr ausgerechnet Deutschland ausgesucht hat. Das Unternehmen ist zwar nach Samsung und Apple der drittgrößte Smartphone-Hersteller der Welt, bislang aber vor allem in Asien erfolgreich. In Deutschland verkaufte Huawei vergangenes Jahr gerade einmal 1,4 Millionen Geräte (zum Vergleich: Samsung kam auf 20 Millionen). Das soll sich ändern, weshalb das Unternehmen seine Strategie zunehmend auf Europa verlagert.



Wie groß ist das Display? Groß!

Das Mate 9 ist erwartungsgemäß riesig, der Bildschirm nimmt fast die gesamte Vorderseite ein. Das Display ist mit 5,9 Zoll größer als das des iPhone 7 Plus, hat aber die gleiche Auflösung von 1.920 mal 1.080 Pixeln. Trotz der Größe ist das Mate 9 aber sowohl etwas kürzer als das Gerät von Apple, als auch etwas dicker. Mit 190 Gramm ist es in etwa gleich schwer. Das leicht geschwungene Aluminiumgehäuse erinnert ein wenig an das HTC 10, allerdings gibt es keine Home-Taste an der Bildschirmunterseite. Der Fingerabdruckscanner ist stattdessen auf der Rückseite unter der Kamera verbaut.



Insgesamt wirkt das Mate 9 wie ein typisches Smartphone im Jahr 2016, was weder gut noch schlecht ist. Es sieht unspektakulär aus, fühlt sich aber hochwertig an, was man bei einem Startpreis von 699 Euro auch erwarten kann. Wer ein außergewöhnlicheres Design sucht, kann zur Porsche-Design-Version mit einem 5,5 Zoll großen Display greifen, die noch einige optische Details und mehr Speicher enthält, aber auch knapp 1.400 Euro kostet. Apropos Design: Sechs Farbkombinationen gibt es zum Verkaufsstart, darunter Mokkabraun, Schwarz und Keramikweiß.

Dual-SIM und ein Slot für SD-Karten

Anders als Apple bleibt Huawei fürs erste ein Freund von vielen Anschlüssen. Auf der Oberseite des Mate 9 ist weiterhin ein 3,5 Millimeter Klinkenschluss für Kopfhörer verbaut. Das Gerät unterstützt auf Wunsch zwei SIM-Karten. Wer nur eine verwendet, kann den zweiten Slot mit einer SD-Karte aufrüsten und damit mehr Speicherplatz gewinnen – das ist inzwischen in der Tat ein Luxus. Allerdings erwähnte Huawei während der Präsentation nicht, ob das Mate 9 wasserdicht ist. Möglicherweise mussten die Designer hier Kompromisse eingehen.

Als erster Hersteller verwendet Huawei im Mate 9 den neuen Achtkernprozessor Kirin 960, der sowohl bei der Rechen- als auch der Grafikleistung zur Oberklasse gehört. Dazu gibt es vier Gigabyte Arbeitsspeicher sowie mindestens 64 Gigabyte internen Flashspeicher. Vor allem die Performance über einen längeren Zeitraum hinweg soll laut den Verantwortlichen stabil bleiben. Ein im Chipset integrierter Algorithmus für maschinelles Lernen soll das Nutzerverhalten voraussagen und die Ressourcen des Smartphones besser verwalten. Dafür kategorisiert er die Apps auf dem Smartphone in drei Kategorien, je nachdem wie intensiv sie genutzt werden. Je häufiger, desto mehr Ressourcen erhält die Anwendung.

Der Akku des Mate 9 gehört zumindest auf dem Papier zu den derzeit leistungsstärksten: Er hat eine Kapazität von 4.000 Milliamperestunden, das soll für etwa zwei Tage im Alltag reichen. Per Schnellladetechnik soll das Gerät innerhalb von dreißig Minuten auf mehr als 50 Prozent laden.