Grün ist die Hoffnung, auch bei Huawei. Die Hoffnung, auf dem diesjährigen Mobile World Congress (MWC) in Barcelona herauszustechen zwischen all den neuen Smartphones, zumal Apple hier traditionell nicht vertreten ist und Samsung sein Galaxy S8 noch nicht fertig hat. Deshalb gibt es das neue Huawei P10 beziehungsweise die größere Variante P10 Plus nicht nur in "Dazzling Blue" und "Dazzling Gold", sondern auch in einem nicht-dazzling, aber trotzdem ungewöhnlichen Lindgrün, offiziell "Greenery" genannt. Auffallen ist erwünscht.

Denn das P10 ist ein Smartphone für den schönen Schein. Dafür spricht neben den Farben zunächst einmal das speziell bearbeitete Metallgehäuse, das zumindest einige Versionen des Geräts haben. Tausende winzige Vertiefungen – Huawei nennt sie Hypercuts – sorgen für einen Glitzereffekt und nebenbei dafür, dass das P10 weniger glatt und rutschig ist als andere Smartphones. Offiziell vor Wasser und Staub ist es allerdings nicht geschützt, Huawei hat es nicht entsprechend zertifizieren lassen.



Zudem richtet sich Huawei explizit an die Generation Instagram. Mit Linsen-Technik des deutschen Kameraherstellers Leica sowohl in der Haupt- als auch in der Selfie-Kamera, speziellen Porträt-Modi und zahlreichen, teils bizarren Bildbearbeitungsmöglichkeiten in der App soll das P10 vor allem jene ansprechen, die am liebsten sich selbst oder andere Menschen fotografieren und die Bilder in sozialen Netzwerken teilen. Huawei will damit die selbe Zielgruppe bedienen wie LG, das kurz zuvor sein G6 vorgestellt hat, mit Weitwinkelkamera und speziell auf Instagram-Nutzer zugeschnittenen Modi wie dem – und nein, das ist jetzt keine Ironie – Food-Modus für besonders gelungene Aufnahmen von den Mahlzeiten.

Huawei P10: Technische Spezifikationen Huawei P10: Technische Spezifikationen für Europa P10: 5,1-Zoll-Full-HD-Display 4 Gigabyte RAM, 64 Gigabyte Speicher Akku: 3.200 mAh Preis ohne Vertrag: 599 Euro (UVP) P10 Plus: 5,5-WQHD-Display 6 Gigabyte RAM, 128 Gigabyte Speicher Akku: 3.750 mAh Preis ohne Vertrag: 749 Euro (UVP) Beide: Dual-Kamera mit 12 und 20 (Monochrom-Sensor) Megapixeln, 8-Megapixel-Frontkamera, Android 7.0, EMUI 5.1, 4.5G-fähig Konkurrenzgeräte Zum Verkaufsstart: - Samsung Galaxy S7 und S7 edge - iPhone 7 und 7 Plus - OnePlus Three - Google Pixel und Pixel XL Für 2017 erwartet: - LG G6 - Samsung Galaxy S8 - Sony Xperia XZ Premium - iPhone 8 / X / Pro

Wie vom Vorgänger P9 und vom Mate 9 bekannt, verfügt das Huawei P10 über eine Dual-Kamera mit einem 20-Megapixel-Monochrom-Sensor und einem Zwölf-Megapixel-RGB-Sensor. Der höher auflösende Schwarz-Weiß-Sensor liefert das Grundbild, der Farbsensor koloriert es. Diese Technik ermöglicht das nachträgliche Refokussieren eines Bildes und den in Porträtaufnahmen beliebten Bokeh-Effekt, der den Hintergrund verschwimmen lässt. Die Frontkamera löst mit großzügigen acht Megapixeln auf, im P10 Plus hat sie zudem einen Autofokus. Hauptsache, das Selfie sitzt.

Neu am P10 sind die im Vergleich zu den früheren Modellen höherwertigen Linsen. Sie wurden von Leica entwickelt, werden aber wie gehabt von einem Auftragsfertiger hergestellt. An seinem Sitz im hessischen Wetzlar könnte Leica die erforderliche Stückzahl schlicht nicht produzieren. Nachdem Huawei vom P9 nach eigenen Angaben rund zehn Millionen Exemplare verkauft hat, benötigt es beim P10 angesichts von drei Linsen pro Gerät und einem branchenüblich hohen Anteil an Ausschussware eine eher drei- als zweistellige Millionenzahl von Linsen.

Make-App

Neu sind auch die f/1.8-Blende im P10 Plus, der Hybrid-Zoom und die optische Bildstabilisierung sowie die 3D-Gesichtserkennung für Porträtaufnahmen, die speziellen Lichteffekte und ein Bokeh-Effekt auch in Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Hinzu kommen reihenweise Software-Optionen zur nachträglichen – nun ja, Verschönerung der Aufnahmen. Haut aufhellen, Falten glätten, Zähne weißen, Augenringe kaschieren, für alles gibt es einen Schieberegler. Das macht erstens die App relativ unübersichtlich, bis man gelernt hat, wo welche Funktion untergebracht ist, und zweitens gipfelt es in der Funktion "Gesicht optimieren". Sie sorgt dafür, dass der Hals schmaler wird und dann irgendwann auch die ganze untere Gesichtshälfte. Das mag manche perspektivische Verzerrungen in Selfies ausgleichen, aber die Grenze zur absurden Verfälschung ist schnell überschritten.



Huawei ist damit nicht allein. Der Hersteller Meitu hat in China vor einigen Tagen sogar ein komplettes Smartphone auf den Markt gebracht, das praktisch nur dazu da ist, Porträtfotos und Selfies gut aussehen zu lassen. Das T8 vereint die "Verschönerungs-Software" aus Meitus sehr erfolgreicher Selfie-App mit einer Zwölf-Megapixel-Frontkamera inklusive optischem Bildstabilisator und speziellem Autofokus – für eine Frontkamera ist das ungewöhnlich. Das T8 gibt es übrigens auch in "Dazzling Blue", aber das ist bestimmt nur ein Zufall.

ZEIT ONLINE konnte Huaweis Kamera-App vorab kurz ausprobieren. Der erste Eindruck ist durchwachsen. Auf dem Smartphone-Display sehen Porträt- und Nahaufnahmen überwiegend recht beeindruckend aus. Die Funktionen zum Ausbügeln vermeintlicher Schönheitsfehler sind tatsächlich geeignet, um Menschen jünger aussehen zu lassen. (Selbst-)Porträtliebhaber auf der Jagd nach Instagram-Likes werden ihren Spaß daran haben. Dafür sehen – das jedenfalls lassen Vergleichsbilder vermuten, die Huawei deutschen Journalisten vorab zeigte – mit einem iPhone gemachte Fotos realistischer aus. Blasser, kälter, aber eben näher dran an der Realität. Und es soll ja Menschen geben, die auf Realität stehen.