Zwischen HomePod und iMac, iOS 11 und macOS High Sierra, dem iPad Pro und all den anderen Neuerungen, über die Apple am Montag zum Auftakt seiner Entwicklerkonferenz WWDC sprach, ist ein Detail beinahe untergegangen. Dabei erlaubt es einen zumindest grundsätzlichen Einblick in die unmittelbare Zukunft mobiler Geräte, insbesondere auch des iPhones.

Die Rede ist von CoreML, Apples neuem Framework für Entwickler, die damit mehr künstliche Intelligenz (KI) aufs Smartphone bringen sollen. Und zwar direkt aufs Gerät. Bisher waren KI und die dahinterliegenden, extrem aufwendigen Rechenprozesse typischerweise in einer Cloud angesiedelt. Die zu berechnenden Nutzerdaten wurden über das Internet dorthin und die Ergebnisse zurück auf die Endgeräte übertragen. Das ändert sich gerade industrieweit. Apple ist eines von mehreren Unternehmen, die KI aus den Wolken holen wollen.

Die Worte on device fielen in diesem Zusammenhang während der zweieinhalbstündigen Keynote gleich mehrfach. Apple verfolgt zwei Ziele: Erstens sollen Bild-, Sprach- und Mustererkennung, Textanalysen und vorausschauende Assistenzfunktionen innerhalb von Apps erheblich leistungsfähiger werden. Apps und Geräte sollen schlicht smarter werden und ihren Nutzern möglichst viel Arbeit abnehmen. Dazu eignen sich Machine-Learning-Tools sehr gut. Erst recht, wenn sie lokal funktionieren und nicht auf eine Internetverbindung angewiesen sind, die jederzeit abbrechen könnte und die zudem Zeit für das Senden und Empfangen von Daten kostet.

Künstliche Intelligenz Neuronale Netze Ein sehr einfaches neuronales Netz kann man sich vorstellen wie Reihen von Wasserbecken, die schichtweise übereinander angeordnet sind. Von jedem Becken fließt Wasser in alle Becken darunter. Die unterste Ebene enthält nur noch ein einziges Becken. In jeder Wasserleitung lässt sich einzeln einstellen, wie viel Wasser höchstens durchfließen darf (man startet meistens mit einer zufälligen Verteilung), und für die Abflüsse in den Becken entscheidet man auch einzeln, ob und wie viel Wasser sie ablaufen lassen, wenn Wasser kommt. Nun gießt man in die oberste Beckenreihe Wasser, in das eine Becken mehr, in das andere weniger, abhängig von den Eingabedaten. In den Eingabedaten steht auch, ob der Computer für die jeweilige Startverteilung von Wasser im untersten Becken Wasser erwarten soll oder nicht. Abhängig davon simuliert der Computer den Wasserfluss und passt an, wie viel Wasser künftig durch Rohrleitungen und Abflüsse fließen soll: Er "lernt", wie er das Wasser zu leiten hat.

Zweitens will Apple möglichst wenig Nutzerdaten sammeln. Das mag mit maschinellem Lernen, das auf einem Training der entsprechenden Software mit oft riesigen Datenmengen basiert, schwer vereinbar klingen. Aber für Apple ist der Schutz der Privatsphäre eine ziemlich heilige Kuh und nicht zuletzt ein Verkaufsargument.

CoreML soll helfen, beides zu vereinen. Entwickler können mithilfe des Frameworks, das Teil von iOS 11 wird, ab sofort ihre eigenen Machine-Learning-Modelle in ihre Fotoverwaltungs- oder Chatbot-Apps integrieren und denen dabei fast unmittelbaren Zugriff auf Apples Prozessoren verschaffen. Das verspricht maximale Performance und macht den Rückgriff auf eine Cloud überflüssig. CoreML hilft also, Machine-Learning-Prozesse für mobile Computer zu optimieren.



Google lagert selbst das KI-Training auf Endgeräte aus

Vier auf bekannten Open-Source-Projekten basierende Modelle zur Bild- und Objekterkennung bietet Apple zu Beginn gebrauchsfertig für entsprechende Kamera- und Foto-Apps an. Wer andere Modelle benutzen will, kann sie mit CoreML in Apples spezielles Format konvertieren. Dieses ist ganz auf Apples Hardware abgestimmt und schont deshalb Arbeitsspeicher und Akku – bisher zwei Hauptgründe, warum KI zumeist in der Cloud lag statt auf kleinen Endgeräten.

Es ist nicht so, dass Apple erst jetzt damit anfängt, maschinelles Lernen auf dem Endgerät selbst zu ermöglichen. In Siri, in der iPhone-Standardtastatur und in der Bilderkennung der Fotos-App etwa wird die Technik bereits eingesetzt. Trainiert wurden die Systeme zum einen mit frei verfügbaren Daten, die auch andere Unternehmen nutzen, zum anderen mit trickreich anonymisierten Daten aus Apples extrem großer Nutzerbasis. Angewendet werden sie dann auf das jeweilige Nutzerverhalten, also aktuelle Daten, aber stets lokal auf dem jeweiligen Gerät, wie Apples-Topmanager jüngst dem Journalisten Stephen Levy verrieten. Dank CoreML sollen die Apps von externen Entwicklern künftig genau so funktionieren.

© ZEIT ONLINE Patrick Beuth Ehemaliger Redakteur im Ressort Digital, ZEIT ONLINE zur Autorenseite

Möglicherweise ist auch CoreML nur ein weiterer Teilschritt von Apple in Richtung mobiler KI. Gerüchteweise arbeitet das Unternehmen an einem dedizierten KI-Chip für seine Geräte. Auf den sollen App-Entwickler dann zugreifen können, um die rechenintensiven Prozesse noch schneller ablaufen zu lassen.

Neben Apple hat zuletzt auch Google angekündigt, KI mobiler werden zu lassen. Googles Machine-Learning-Bibliothek Tensorflow bekommt eine Lite genannte Version, die speziell auf die Verwendung in Smartphones und anderen Geräten ausgelegt ist.

Google lagert sogar schon das Training künstlicher neuronaler Netze (deren Geschichte und Funktionsweise wir hier ausführlich erklären) auf die Endgeräte aus. Jedenfalls teilweise: Federated Learning heißt die im April vorgestellte Technik, eingesetzt in Googles Gboard-App. Diese Tastatur-App schlägt in Chats jeweils zum Kontext passende Eingaben vor, und wenn ein Nutzer diese Vorschläge für sinnvoll befindet und nutzt, merkt sich die Technik das mitsamt dem jeweiligen Kontext. Dann formuliert sie daraus einen Verbesserungsvorschlag für das Machine-Learning-Modell in Gboard. Nur dieser wird an Google übertragen und vermengt mit den Vorschlägen, die von anderen Geräten zurückkommen, in der nächsten Version der App implementiert. Die Trainingsdaten selbst verlassen die einzelnen Geräte nie.

Die Effekte mögen für Nutzer nicht auf den ersten Blick erkennbar sein. Aber sie können sicher sein: So smart wie 2017 waren Smartphones noch nie.