1999 war eine andere Zeit, das wissen die Verantwortlichen von Nokia ziemlich gut. Damals war der finnische Hersteller noch der Weltmarktführer, wenn es um Mobiltelefone ging, und im Kinofilm Matrix kämpfte Keanu Reeves als Neo gegen die Maschinen. In einer Szene sogar mit einem Nokia-Handy am Ohr. Das 8110, aufgrund seiner gekrümmten Slider-Technik auch als "Bananenfon" bezeichnet, war damals das Spitzenmodell der Finnen. Und galt auch dank Neo als wirklich sehr cool.

Nicht ganz 20 Jahre später bringt Nokia die Banane nun zurück. Buchstäblich, denn auf dem Stand der Firma auf dem Mobile World Congress in Barcelona liegen echte Bananen, die von Besucherinnen und Besuchern nur allzu gerne als Accessoire genutzt werden, um die quietschgelbe Neuauflage des 8110 zu fotografieren. Banane, Banana Phone – haha, lustig, oder?

Geht so. Der Hersteller HMD Global, der mittlerweile den Markennamen Nokia verwendet, versucht es in diesem Jahr erneut mit der Nostalgiekeule. Im vergangenen Jahr belebte die Firma den Klassiker Nokia 3310 neu und das sonst eher reservierte Fachpublikum stand Schlange, um auf dem Plastikklotz Snake zu spielen. Was da noch ein netter Marketinggag war, ist heute peinlich und kontraproduktiv.

Das 8110 ist brauchbarer als das 3310

Zum einen, weil das 8110 Gefahr läuft, den ebenfalls in Barcelona vorgestellten und durchaus ansehnlichen neuen Nokia-Smartphones die Aufmerksamkeit zu stehlen. Zum anderen, weil HMD mit seinem Kitsch der Öffentlichkeit zu verschweigen versucht, dass die Featurephones, also Mobiltelefone ohne Touchscreen oder smarte Funktionen, im Jahr 2018 nicht bloß ein lustiges Retrogimmick sind. Für viele Menschen sind sie immer noch ein Alltagsgegenstand. Und die haben Besseres verdient, als sich zum Obst machen zu lassen.

Wer das Wort Featurephone nutzt, denkt dabei gerne an Menschen, die entweder die technische Revolution verschlafen haben (Hi, Opa!) oder sich ihr verweigern: Der alte "Nokia-Knochen" ist ihr Maskottchen, am besten noch in der Gürteltasche getragen. Für Menschen, die nach 1999 geboren sind, dürfte sich ein Nokia 8110 nicht von einem Telefon mit Wählscheibe unterscheiden: Wie zur Hölle funktioniert das – und gibt's das wirklich noch zu kaufen?

Nun muss man dem Hersteller zugutehalten: Das neue 8110 ist im Alltag zumindest weitaus nützlicher als das 3310 aus dem vergangenen Jahr. Das hatte in seiner ersten Version weder WLAN noch UMTS oder gar LTE-Unterstützung. Das 8110 schon, zudem gibt es Apps für Facebook und Google Maps, die für das Betriebssystem Smart Feature OS entwickelt wurden (einen App Store gibt es nicht, das wäre dann schon zu "smart" für ein Featurephone). Im Gegensatz zum Original hat das neu aufgelegte 8110 ein Farb-, aber kein Touchdisplay. Die Kamera löst mit zwei Megapixeln auf. Insgesamt lässt sich damit deutlich besser arbeiten als mit dem 3310. Was nicht heißt, dass es für den Preis von 90 Euro auch ein gutes Gerät ist.

Millionen Menschen nutzen dumme Telefone

Günstige Anschaffungskosten sind für einige häufig ein Grund, sich ein "dummes" Mobiltelefon zu kaufen. Meist liegen sie unter 100, häufig sogar noch unter 50 Euro. Dann kommt noch die Akkuleistung hinzu, die um ein Vielfaches höher ist, da Komponenten wie Displays weitaus weniger Strom verbrauchen. Das Nokia 8110 soll im Stand-by rund drei Wochen durchhalten – für Menschen, die neben ihrem Bett oder gar in ihrem Haus keine Steckdose haben, ist das gut zu wissen. Und ja, sicherlich wollen manche Menschen auch einfach ein Telefon, mit dem man (nur) telefonieren kann.

Wer glaubt, dieser Markt sei klein, irrt: Vergangenes Jahr verkaufte allein HMD unter seiner Nokia-Marke Analysen zufolge rund 60 Millionen Geräte weltweit, ein deutlicher Sprung im Vergleich zu 2016. In Afrika stieg der Marktanteil von Featurephones zuletzt wieder, während der von Smartphones fiel. Hierzulande unbekannte Hersteller wie Itel, Tecno und Transsion dominieren den Markt. In Ländern, die gerade erst flächendeckend online gehen, sind Featurephones weiterhin der erste Kontakt mit mobiler Kommunikation.

Die Verantwortlichen von HMD wissen das natürlich und verweisen auch in ihrer offiziellen Vorstellung auf das Potenzial dieses Marktes. Und man darf durchaus glauben, dass sie bemüht sind, auch weiterhin erschwingliche und vor allem brauchbare Featurephones zu entwickeln, die den – modernen – Bedürfnissen der Nutzerinnen und Telefonierern angepasst sind.

In der Öffentlichkeit aber wird Nokia nun erneut dafür bekannt sein, ein Retrohandy herauszubringen. Eines, das sich vor allem auf seinen Kultstatus beruft denn auf seine Notwendigkeit. Ein Handy, über das auf dem Mobile World Congress alle sprechen (wir ja auch), aber letztlich vermutlich nicht viele der Anwesenden auch kaufen. Und während vor dem Stand von Nokia die Besucher Selfies mit Bananen machen, laufen zwei Hallen weiter hinten an den Ständen anderer Featurephone-Hersteller die Besucher vorbei, ohne auch nur einen Blick zu verlieren. Nostalgie ist wirklich eine schlimme Droge.