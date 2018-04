Die Vorstellung des neuen iPads kam überraschender, als man es von Apple gewohnt ist. Der Hersteller hatte sein neues Tablet im Rahmen eines Bildungsevents in Chicago vorgestellt. Der Grund dafür ist einfach: Das Gerät soll sich besonders gut für Bildungseinrichtungen wie Schulen eignen. Während der Vorstellung stellte Apple entsprechend auch einen Plan für den Unterricht vor, der auf die Verwendung von iPads zugeschnitten ist.

Dass iPads in Schulen verwendet werden, ist nicht neu. Apple hat mit seinem neuen Modell aber die Vorzeichen geändert, und zwar über den Preis. Das vorgestellte iPad der sechsten Generation kostet in der Grundversion mit 32 Gigabyte Speicher und ohne LTE-Modem nur 350 Euro. Das ist ein geradezu sensationell niedriger Preis, günstiger waren 9,7-Zoll-iPads bisher nicht. Für Eltern könnte die Hemmschwelle, ein iPad für die Schule zu kaufen, auf diese Weise sinken.

Das Gehäuse unterscheidet sich vom Design her kaum vom vorigen iPad, unterhalb des Bildschirms sitzt wieder ein mechanischer Homebutton. Für den Einsatz in Schulen interessant ist die Möglichkeit, das Gerät mit dem Apple Pencil bedienen zu können. Das war bisher den teuren iPad-Pro-Modellen vorbehalten, die mit 730 Euro mehr als das Doppelte kosten – plus 100 Euro für den Apple Pencil. Die Erfassung des Stiftes ist beim neuen iPad technisch etwas anders als bei den Pro-Modellen, was schlicht am verwendeten Display liegt. Der Bildschirm des neuen Tablets ist nämlich nicht der gleiche wie bei den Pro-Modellen, aber dazu gleich mehr.

In der Stiftbedienung stellen wir allerdings keinen nennenswerten Unterschied zwischen dem neuen iPad und den beiden iPad Pros fest. Der Stift reagiert auch beim iPad 6 ohne merkliche Verzögerung, Eingaben können pixelgenau und ohne Latenz gemacht werden. Sowohl beim Zeichnen als auch beim Schreiben ist das sehr praktisch. Dank der Oberflächenbeschichtung rutscht der Apple Pencil auch beim neuen iPad nicht unnatürlich über die Glasabdeckung des Displays, sondern hat einen leichten Widerstand. Dadurch fühlt sich das Schreiben sehr natürlich an.

Eingabestift funktioniert vergleichbar gut wie beim iPad Pro

Mit dem Eingabestift können wir beim iPad genau wie beim iPad Pro auch schraffieren, indem wir ihn leicht schräg halten. Er reagiert ebenso gut auf unterschiedliche Druckstufen wie beim iPad Pro. Entsprechend können begabte Nutzer mit den passenden Zeichenprogrammen auf dem iPad kleine Kunstwerke erstellen.

Aber auch für alltägliche Aufgaben kann der Stift praktisch sein. So kann er jetzt auch in der Textverarbeitung Pages, in der Tabellenkalkulation Numbers und der Präsentations-App Keynote verwendet werden, um handschriftliche Eingaben zu machen. Das ist beispielsweise bei der Kommentarfunktion hilfreich, mit deren Hilfe Anmerkungen in Texte eingefügt werden können. Diese verschieben sich zusammen mit dem Text, etwa wenn weitere Inhalte eingefügt werden.

Wie eingangs erwähnt, unterscheidet sich die Bildschirmtechnologie des neuen iPads von der des iPad Pros trotz vergleichbarer Reaktion des Eingabestiftes. Ersichtlich wird das beim allgemeinen Bildeindruck: Die Schärfe des Bildschirms ist dank einer Auflösung von 2.048 mal 1.536 Pixeln zwar ausreichend gut, die Blickwinkelstabilität ist hingegen etwas schlechter als bei den Pro-Modellen. Der Helligkeitsverlust fällt besonders dann auf, wenn man bei geringerer Displayhelligkeit auf den Bildschirm blickt.



Kein True-Tone-Display

Apple verbaut im neuen iPad kein True-Tone-Display, der Bildschirm kann sich also nicht an die Lichtfarbe des Umgebungslichts anpassen. Diese Funktion fanden wir bei den iPad Pros sehr praktisch, bei einem iPad ab 350 Euro finden wir es aber absolut vertretbar, wenn derartige Spezialfunktionen nicht implementiert sind. Auch dass das neue iPad mit 7,5 mm gut 1,4 mm dicker ist als das iPad Pro mit 10,5 Zoll großem Display stört uns daher nicht.

Der Preis hat auch die Wahl des Prozessors beeinflusst: Anstatt mit einem A10X wie das iPad Pro oder gar einem A11 Bionic wie das iPhone 8 und iPhone X kommt das neue iPad mit einem A10-Fusion-SoC. Dieser wurde zwar schon im September 2016 mit den iPhone-7-Modellen vorgestellt, ist aber immer noch ein SoC im oberen Leistungsbereich. Entsprechend läuft das iPad 6 sehr flüssig, Apps starten schnell, auch das Kontrollzentrum ist schnell aufgerufen. Gerade wer noch ein älteres iPad verwendet, wird diesen Geschwindigkeitszuwachs schätzen. Auch rechenintensive Anwendungen sind für das Tablet kein Problem, ebenso AR-Apps. Dank eingebauter Sensoren funktionieren ARKit-Anwendungen auf dem iPad sehr gut, was auch im Bildungsbereich interessant sein dürfte.