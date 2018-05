"Warum wir keine Anzeigen verkaufen" – so lautet der Titel eines Blogbeitrags des WhatsApp-Gründers Jan Koum aus dem Juni 2012, der bis heute prominent in der Google-Suche angezeigt wird, wenn man die Begriffe "WhatsApp" und "Ads" eingibt. Werbung sei "die Störung der Ästhetik, die Beleidigung deiner Intelligenz und die Unterbrechung deines Gedankengangs", schreibt Koum in einer Ansprache an alle Nutzerinnen und Nutzer des Messengers. Auch deshalb werde WhatsApp keine Anzeigen verkaufen.



Das könnte sich nun ändern. Vergangene Woche hatte Jan Koum überraschend seinen Abschied bei WhatsApp und dem Mutterkonzern Facebook, der WhatsApp vor vier Jahren für 19 Milliarden US-Dollar übernahm, verkündet. Mit ihm geht möglicherweise der letzte Vertreter der Philosophie, dass die Nutzerinnen des Chatdienstes nicht das Produkt sein sollten: Es gibt Indizien, dass WhatsApp schon bald Werbung enthalten könnte. Das würde in die Entwicklung des Messengers passen.



Den größten Hinweis lieferte vergangene Woche der für die Messengerdienste verantwortliche Facebook-Manager David Marcus im Gespräch mit dem TV-Sender CNBC: "Was Werbung angeht, werden wir WhatsApp definitiv mehr öffnen", sagte Marcus. Zuvor hatten Branchenbeobachter aus dem Umfeld des Messengers anklingen lassen: Wenn Jan geht, kommt die Werbung.

Datenaustausch zwischen Facebook und WhatsApp

Vor allem zwei Werbeformen auf WhatsApp sind denkbar. Erstens könnte der Dienst die Kommunikation zwischen Firmen und ihren Kunden und Kundinnen ausbauen. Seit Beginn des Jahres gibt es bereits WhatsApp Business zur kommerziellen Nutzung: Kleinunternehmer und -unternehmerinnen können sich ein geschäftliches WhatsApp-Konto zulegen, um sich darüber mit ihren Kunden auszutauschen, Newsletter zu verschicken oder Termine zu vereinbaren – natürlich erst, wenn diese den Kontakt hinzufügen. David Marcus sagte CNBC, man wolle diese Option bald auch größeren Unternehmen anbieten.

Der zweite Weg wären Werbebanner, die wie im Facebook-Messenger entweder in der Kontaktliste oder auch direkt zwischen Nachrichten angezeigt werden. Fraglich ist, wie relevant solche Anzeigen für die Nutzerinnen tatsächlich wären. Denn im Gegensatz zu Werbeanzeigen auf Facebook oder Instagram gibt es in WhatsApp keine öffentliche Profile oder Likes, woran persönliche Vorlieben abgeleitet werden könnten. Die Nachrichten zwischen Nutzern sind seit zwei Jahren standardmäßig verschlüsselt. Sie können von WhatsApp nicht eingesehen und folglich auch nicht auf ihre Inhalte hin analysiert werden.

Das müssen sie aber auch gar nicht. Seit 2016 nämlich teilt WhatsApp Daten mit dem Mutterkonzern Facebook. So kann Facebook anhand der verwendeten Telefonnummer sehen, wer beide Dienste (und möglicherweise das ebenfalls zu Facebook gehörende Instagram) nutzt und welche Kontakte pflegt. Dadurch kann Facebook Nutzer und Nutzerinnen nicht nur identifizieren, sondern ihnen auch Werbung über das eigene Werbenetzwerk anzeigen. Da dieser Abgleich von Kontodaten gegen die Absprachen bei der Übernahme WhatsApps durch Facebook verstößt, belegte die EU-Kommission Facebook vergangenes Jahr mit einer Strafzahlung in Höhe von 110 Millionen Euro.