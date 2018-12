Ob im Supermarkt an der Kasse oder in der App – Apples Dienst soll das Bezahlen offline wie online vereinfachen. In der App hinterlegt eine Nutzerin oder ein Nutzer Apple Pay als Zahlungsmethode. Genau so wie man heute auch schon seine Kreditkartennummer speichert. Kauft jemand nun über eine App ein, soll er mit einem Klick bezahlen können. Wer Safari nutzt, Apples hauseigenen Browser, soll seine Rechnungen online begleichen können, ohne ein Konto bei dem jeweiligen Händler anlegen zu müssen.

Will jemand an der Kasse im Geschäft eine Rechnung begleichen, legt derjenige das Smartphone auf das Kartenlesegerät. Genau wie neuere EC-Karten funktioniert Apple Pay mit NFC, kurz für near field communication: Die Verbindung ist nur bei einem geringen Abstand zwischen zwei Geräten möglich. Die Nutzerin oder der Nutzer muss bei kleinen Beträgen weder einen PIN-Code eingeben noch etwas unterschreiben. Deswegen spricht man auch von kontaktlosem Bezahlen.