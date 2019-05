Sicherheitsbehörden und Politiker in den USA warnen zwar vor dem Sicherheitsrisiko, das Huawei darstelle – eindeutige Belege sind allerdings öffentlich bislang nicht zugänglich. Einen Bericht von Bloomberg, laut dem Vodafone in den Jahren 2011 und 2012 in Huawei-Technologie versteckte Hintertüren gefunden haben soll, dementierte nicht nur das chinesische Unternehmen, sondern auch die Telekommunikationsfirma.



Neue Verdachtsmomente gibt es allerdings immer wieder, so wie erst vergangene Woche in den Niederlanden: Die Zeitung de Volkskrant berichtete, dass der niederländischen Geheimdienst AIVD eine Untersuchung eingeleitet habe, weil Huawei "möglicherweise in chinesische Spionage in den Niederlanden" verstrickt sei. Es geht um die Frage, ob der Konzern Hintertüren eingebaut hat, um an die Kundendaten eines Telekommunikationskonzerns zu kommen.