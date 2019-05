Das oberste US-Gericht hat den Weg für eine Sammelklage von Kunden gegen Apple freigemacht. Der Supreme Court in Washington bestätigte eine entsprechende Entscheidung einer unteren Instanz. Die Kläger werfen dem Konzern vor, den Markt für Apps für iPhones als Monopol zu betreiben und die Preise künstlich zu überhöhen.

In Apples App Store und anderen Download-Plattformen, wie etwa Googles Play Store für Android-Geräte, bekommen die App-Anbieter 70 Prozent der Erlöse. Der Rest, also 30 Prozent, bleiben hingegen beim Plattformbetreiber. Dies gilt auch für Käufe innerhalb von Apps – etwa Abonnements. Bei Software-Abos verlangt Apple im zweiten Jahr 15 Prozent des Umsatzes.

Apple wollte erreichen, dass die Klage abgewiesen wird. Das Unternehmen stützte sich dabei auf eine alte Gerichtsentscheidung und argumentierte dass iPhone-Besitzer keine Kartellklage einreichen können, weil sie keine direkten Käuferinnen oder Käufer bei Apple seien. Das Oberste US-Gericht wies diesen Einspruch allerdings ab. Somit kann das Verfahren seinen Lauf nehmen.

Die Praxis, dass Apple an Abos mitverdient, stößt dabei nicht nur bei Kundinnen und Kunden auf Kritik. Auch Streamingdienste wie Spotify oder Netflix fühlen sich benachteiligt. Erst im März hat Spotify deswegen Beschwerde bei der EU-Kommission eingelegt. Beide Konzerne haben zudem entschieden, dass Nutzerinnen und Nutzer Abonnements nicht mehr über eine aus dem App Store geladene App abschließen können, sondern das zum Beispiel über die Website von Spotify machen müssen. So können die Konzerne zwar die Gebühren an Apple umgehen; für Nutzer aber wurde es dadurch komplizierter, ein Abo abzuschließen.