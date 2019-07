Ein spezielles Hobby hat ja jeder irgendwie. Manche zählen Kalorien und googeln Vitamine, andere hören exzessiv Podcasts oder lesen so lange Testberichte, bis sie Mikrowellen und Katzenkissen guten Gewissens empfehlen können.



Ich interessiere mich für Schlaf. Früher eher praktisch, mittlerweile auch theoretisch. Seit der Pubertät bin ich eine begeisterte Schläferin. Eine von denen, die sich morgens lieber noch einmal umdreht und mitleidig an diejenigen denkt, die zu der Zeit Pilates für ihr optimales Wohlbefinden machen oder ihre Breakfast Bowl herrichten.



Vor ein paar Jahren las ich ein Buch über Schlaf, dann noch eins und ab da auch sämtliche Artikel, die ich in sozialen und traditionellen Medien zum Thema fand. Übermotivierte Frühaufsteher, die mir von Morgenroutinen und dem 5 AM Club vorschwärmten, begann ich mit profundem Wissen über die wichtige Funktion des Schlafs zu kontern.

Getrackte Nacht, heilige Nacht

Und plötzlich beschäftigen sich viele Menschen um mich herum mit dem Schlaf. Ein Freund zum Beispiel hat einen Fitnesstracker, der auch seinen Schlaf vermisst. Morgens bekommt der Freund dann so was angezeigt wie: "Du hast besser geschlafen als 98 Prozent der Menschen in deiner Umgebung", oder: "Du bist früher ins Bett gegangen als 60 Prozent der Leute". Klar, in unserer Leistungsgesellschaft war die Nacht natürlich nur gut, wenn man besser genächtigt hat als irgendwer anderes.



Ich halte derartige Analysen nicht für aussagekräftig, doch teilweise werten die Tracker auch Sinnvolles aus. Manche zeichnen den Schlaf nach Phasen auf. Wir durchlaufen in der Nacht ja unterschiedliche Schlafstadien, die leichte, mitteltiefe, tiefe und die Traumphase, auch bekannt als REM-Phase. Für Menschen wie mich, die sich immer ein bisschen sorgen, ob sie nun gut oder schlecht schlafen, kann der morgendliche Blick auf die Ergebnisse beruhigend sein: Puh, doch genug Schlaf bekommen.



Um wirklich sicher zu wissen, wie gut man schläft, war es bis vor Kurzem nötig, eine Nacht im Schlaflabor zu verbringen. Können das mittlerweile auch die Schlaftracker? Das wäre nicht nur weniger aufwändig, sondern auch deutlich günstiger. Aber dafür müssen die Tracker natürlich genauso gut sein wie eine Polysomnographie im Schlaflabor, also eine komplexe Analyse des Schlafs. Das lässt sich nur herausfinden, indem man die beiden Methoden miteinander vergleicht.



Schlaftracker Was sind Schlaftracker? Schlaftracker sind Geräte oder Apps, die den Schlaf digital aufzeichnen. In smarten Uhren, Fitnessarmbändern und Smartphones sind Sensoren verbaut, die Bewegungen verfolgen können. So sollen die Tracker erkennen können, ob jemand wach ist oder nicht. ZEIT ONLINE hat vier Schlaftracker getestet, zwei Fitnesstracker und zwei Apps, eine davon über eine Smartwatch. Die Spezifikationen der verwendeten Geräte werden im Folgenden beschrieben.

Fitbit Charge 3 Das US-amerikanische Unternehmen Fitbit wurde 2007 gegründet und verkauft Wearables. In unserem Test wurde der Fitnesstracker Charge 3 verwendet, mit dem man Schlaf aufzeichnen kann. Die Ergebnisse bekommen Nutzerinnen und Nutzer als bunte Grafiken in der Fitbit-App aufbereitet. Im Fitbit Charge 3 sind folgende Sensoren integriert: ein optischer Herzfrequenzmesser, der über Lichtsignale den Puls misst und daraus die Herzfrequenz ableitet, ein dreiachsiger Beschleunigungssensor, ein Höhenmesser, ein Vibrationsmotor und ein SpO2-Sensor, der den Sauerstoffgehalt im Blut nichtinvasiv messen können soll. Er könne Hinweise auf gesundheitliche Probleme wie Schlafapnoe geben, heißt es vom Unternehmen. Xiaomi Mi Band 2 Das chinesische Unternehmen Xiaomi zählt zu den größten Smartphonehersteller weltweit, es bietet zudem vergleichsweise günstige Fitnessarmbänder an. Im Test wurde der Tracker Mi Band 2 verwendet, mittlerweile gibt es zwei aktuellere Modelle. Im Mi Band 2 sind ein Herzfrequenzmesser und ein Beschleunigungsensor integriert. Auswertungen bekommen Nutzerinnen und Nutzer in der Mi-Fit-App angezeigt. Sleep Cycle Die App Sleep Cycle wird vom App Store empfohlen, Nutzerinnen und Nutzer bewerten sie mit 4,5 Sternen. Sleep Cycle bietet keine eigenen Wearables an. In unserem Test lief die App über ein iPhone XS (für Geräusche) und die Apple Watch 4 (für Bewegungen). Die Apple Watch ist laut Analysen die meistverkaufte Smartwatch weltweit. Sie hat keine Schlaftrackingfunktionen integriert. In der Apple Watch 4 sind folgende Sensoren verbaut: ein optischer und ein elektronischer Herzsensor, ein Beschleunigungssensor, ein Gyrosensor, der die Sturzerkennung ermöglicht, ein Umgebungslichtsensor, ein Höhenmesser sowie Ortungsdienste wie GPS. Sleep as Android Die App Sleep as Android funktioniert auf allen Android-Smartphones und wird vom Google Play Store empfohlen. Je nach Smartphone kann die Applikation auf verschiedene Sensoren zurückgreifen. Die Ergebnisse unterscheiden sich dabei möglicherweise von Trackern oder einer Smartwatches, da Smartphones auf andere Sensoren zurückgreifen. Im Test haben wir Sleep als Android über das Samsung Galaxy S9 verwendet. Das Smartphone greift auf folgende Sensoren zurück: einen Beschleunigungssensor, ein Barometer, ein Gyroskop, einen geomagnetischen Sensor, einen Hallsensor, einen Annäherungssensor sowie einen Lichtsensor. Es gibt noch weitere Sensoren, die aber für das Schlaftracking keine Rolle spielen.

Und so kommt es, dass ich mich eines Abends in ein Schlaflabor begebe, mit gleich vier Schlaftrackern beziehungsweise Apps in der Handtasche: einem günstigen (Xiaomi Mi Band 2) und einem etwas teureren Fitnesstracker (Fitbit Charge 3) sowie einer iOS-App (Sleep Cycle) und einer Android-App (Sleep as Android). Die iOS-App lasse ich über die meistverkaufte Smartwatch laufen, die Apple Watch, die selbst keine Schlaftrackingoptionen bietet. Wenn schon testen, dann gleich so viele Angebote wie möglich.



Das Schlaflabor liegt in Berlin-Mitte in einem Altbau gegenüber dem Charité-Campus. Ich darf in einem von neun Zimmer nächtigen, die normalerweise für Forschungszwecke reserviert sind. Mein Raum für die Nacht ist karg eingerichtet: ein Bett, ein Schrank, ein Nachttisch, drei Stühle. Es könnte auch ein einfaches Hotelzimmer sein. Nur kommt da vor dem Schlafengehen keine Nachtwache zum Verkabeln – und ich nehme normalerweise auch keine Fotografin mit.



Die Nachtwache hat einen Koffer mit verschiedenfarbigen Kabeln, Stiften und einem Maßband mitgebracht. Ich sitze in T-Shirt und Schlafanzughose auf dem Bett, weißes Laken, grau-gelb gestreifte Decke. Zuerst werde ich vermessen. Die Nachtwache legt das Maßband von der Stirn bis zum Hinterkopf, von dem linken Ohr zum rechten an. Mit einem roten Stift markiert er Stellen an meinem Kopf. Ich komme mir vor wie eine Laborratte.