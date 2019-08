Huawei besitzt mit AppGallery eine hauseigene Alternative zum Google Play Store, die auf allen neueren Geräten vorinstalliert ist. Das Angebot beider unterscheidet sich aber erheblich, weil es AppGallery bis Anfang 2018 nur in China gab. Da Google, Facebook und WhatsApp in dem Land nicht verfügbar sind, fehlen sie in AppGallery. Stattdessen bekommen Nutzerinnen und Nutzer etwa das Chatprogramm WeChat in chinesischen Schriftzeichen angezeigt. Wer nach Netflix sucht, findet nur eine Netflorist-App. Hierzulande bekannte und in AppGallery verfügbare Apps sind maps.me, booking.com oder Amazon. Huawei buhlt aktuell bei Entwicklern, ihre Apps im eigenen Store anzubieten.



Eine Alternative zu AppGallery ist der quelloffene F-Droid-Store, der sich vor allem an Entwicklerinnen und Bastler richtet. Uptodown oder der Amazon App Store sind weitere Dienste, kommen aber nicht an den Umfang von Google heran. So oder so müssten sich Nutzerinnen und Nutzer von künftigen Huawei-Geräten wohl mehrere App-Stores installieren, um alle bisherigen Programme zu bekommen.