Vor wenigen Tagen hat Apple die Lücke in iOS kommentiert Apple wies darauf hin, dass diese Lücke nur wenige Websites betroffen habe, die fast ausschließlich die Volksgemeinschaft der Uiguren in China zum Ziel gehabt hätten. Das stimmt. Dass die chinesische Regierung allerdings seit Jahren Minderheiten in China diskriminiert, in Umerziehungslager schickt und offenbar gezielt überwacht, stand nicht in der Pressemitteilung. China ist für Apple einer der wichtigsten Märkte – da möchte man es sich offenbar nicht mit der Regierung verscherzen, indem man sie öffentlich kritisiert.