Ein Slofie – das Selfie in Slow-Motion

Nein.

Nein, Sie brauchen das neue iPhone 11 nicht. Ich habe mich für Sie am Freitagmorgen um neun Uhr beim Berliner Apple Store angestellt, um das iPhone 11 zu testen. Ich war einen Tag im Zoo, um süße Tiere zu fotografieren (siehe unten), habe mir in Slow-Motion den Mund geföhnt (siehe oben) und nach zwei Tagen mit dem Gerät kann ich Ihnen sagen: Wenn Sie ein iPhone 6S oder ein neueres Gerät besitzen oder mit Ihrem Handy – egal von welcher Marke – zufrieden sind, brauchen Sie kein iPhone 11.

Aber.

Neben der sehr erwachsenen und etwas kratzigen Frage nach dem Brauchen ist da noch dieser kindisch-kapitalistische Juckreiz des Verlangens. Und Sie wissen, Sie sind hier, weil Sie sich fragen: Schon wieder ein neues Handy kaufen, obwohl das alte noch geht – kann ich das rechtfertigen?

Die Frage stelle ich mir auch. Ich habe bislang ein iPhone 6S von 2015. Darauf läuft die aktuellste Version von Apples Betriebssystem, iOS 13. Es ist schnell, nicht zu groß für meine Hosentasche und tut alles, was ich von ihm erwarte. Nur der Akku schafft es nicht mehr so richtig durch einen Tag, weshalb ich immer ein Akkupack samt Kabel mit mir herumtrage. Und vor ein paar Wochen ist es mir auf den Asphalt gefallen – seither ist das Glas des Displays gerissen. Eigentlich benötige ich nicht wirklich ein neues Handy. Doch dann stellte Apple vor knapp zwei Wochen wieder einmal neue iPhones vor.



Man kann es ins Klo fallen lassen und bei Nacht fotografieren

So stehe ich nun also am Freitagmorgen gegen neun bei einer Apple-Mitarbeiterin mit iPad im Laden am Kurfürstendamm in der Schlange. Ich sage ihr, welches Gerät ich haben will (iPhone 11 in schwarz mit 128 Gigabyte Speicher für 850 Euro). Noch mal zur Erinnerung: Das iPhone 11 hat ein 6,1 Zoll-Display, zwei Kameraobjektive (ein Weitwinkel und ein Ultraweitwinkel) und einen schnelleren Prozessor als sein Vorgänger, das iPhone XR. Es ist noch etwas wasserdichter: Sie können es zwei Meter tief für 30 Minuten versenken statt einem Meter, das Glas soll noch bruchfester sein und der Akku eine Stunde länger halten als der des XR. Es kostet ab 800 Euro.



Und dann ist da noch das iPhone 11 Pro – es hat wahlweise ein 5,8-Zoll-Display oder eines mit 6,5 Zoll. Seine Glasrückseite ist matt (die vom normalen 11 glänzt) und hat noch ein Kameraobjektiv auf der Rückseite mehr: drei Stück insgesamt. Neben den zwei Linsen, die auch das 11er-Modell hat, hat das Pro noch ein Teleobjektiv (damit kommen Sie näher an Ihr Subjekt ran, ohne zu zoomen oder näher ranzugehen).



Selfies in Slow-Motion – braucht man, oder?

Außerdem verfügt das Pro über ein schärferes und kontrastreicheres OLED-Display. Es hält laut Apple vier Meter Wassertiefe für 30 Minuten aus, ist aus Stahl statt Alu und in Schwarz, Silber, Gold und Schlamm–, äh, Mitternachtsgrün, zu haben. Preislich geht es bei 1.150 Euro los. Apple verkauft außerdem weiterhin das iPhone XR für 700 Euro. Und auch das zwei Jahre alte iPhone 8 für 530 Euro ist noch zu haben.



Die Kameras der beiden neuen Geräte haben außerdem einen neuen Nachtmodus, mit dem man besonders gut fotografieren können soll, auch wenn wenig Licht da ist (Kneipe, Berghain, beim Verstecken im Dunkeln). Und sie machen sogenannte Slofies – Selfievideos in Slow Motion.

All das ist keine Revolution. Schließlich haben Android-Hersteller schon länger mehr als zwei Objektive in ihre Handys eingebaut. Auch was den Nachtmodus angeht, holt Apple auf: Die Kameras von Google und Huawei können seit einiger Zeit im Dunkeln sehr gute Fotos machen.