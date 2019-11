In Deutschland gab es 2018 57 Millionen SIM-Karten, deren Inhaber sich lediglich über 3G- oder 2G-Netze einbuchten – das geht aus einem Bericht der Bundesnetzagentur hervor. Der Verband der Anbieter von Telekommunikations- und Mehrwertdienstleistern (VATM) geht für 2019 sogar von mehr als 80 Millionen aktiven SIM-Karten aus, die nur 3G oder 2G nutzen konnten. Die Erklärung für die große Differenz zur Zahl der Bundesnetzagentur steht im Kleingedruckten: Der VATM zählt auch die Karten hinzu, die nicht in Smartphones stecken, sondern in vernetzten Maschinen – also in den berühmten vernetzten Toastern und Rauchmeldern des Internet of Things, aber auch in Industriemaschinen oder Autos. Fest steht so oder so: Millionen UMTS-Nutzer würden – Stand heute – ausgebremst, wenn 3G verschwindet.