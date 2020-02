Wer noch nicht weiß, was 5G ist, erfährt das wohl spätestens, wenn es um den neuen Handyvertrag geht. Der neue Mobilfunkstandard, der deutlich höhere Übertragungsraten als 4G/LTE ermöglicht, beschäftigte in den vergangenen Jahren vor allem die Industrie und Wirtschaft. Seit dem Sommer 2019 aber bieten die Telekom und Vodafone als erste deutsche Mobilfunkprovider auch 5G-Tarife für Privatkunden an. In diesem Jahr könnte es nun richtig losgehen, wenn noch mehr 5G-fähige Smartphones auf den Markt kommen. Ältere Geräte unterstützen den neuen Standard nämlich nicht.

Das am heutigen Dienstag in San Francisco vorgestellte Samsung Galaxy S20 tut es. Es ist das neueste 5G-Handy. Zwar war auch schon den Vorgänger, das Galaxy S10, in einer 5G-Edition erhältlich. Zum damaligen Zeitpunkt aber gab es noch gar keine wirklich passenden Tarife. Inzwischen ist das anders, weshalb Samsung mit dem S20 die Technik stärker pusht: In den USA unterstützt das Galaxy S20 offenbar standardmäßig 5G – ohne Aufpreis. Sollte sich das Modell ähnlich gut verkaufen wie das Galaxy S10, wovon auszugehen ist, bedeutet das: Noch in diesem Jahr werden Millionen US-Bürgerinnen und Bürger ein 5G-fähiges Smartphone besitzen.

In anderen Ländern, darunter auch Deutschland, wird es das S20 sowohl als 4G- und in einer etwas teureren 5G-Variante geben. Das ist insofern verständlich, als dass der neue Standard hierzulande bislang nur in wenigen Regionen überhaupt verfügbar ist, wie die Ausbaukarte der Telekom zeigt. Deshalb sind die aktuellen 5G-Tarife auch vor allem eine Zusatzoption zum bestehenden Mobilfunkvertrag und noch kein vollständiger Ersatz für LTE.

Generationen von Mobilfunk 1G – Mobilfunk seit 1958 Mehr als 60 Jahre ist es her, da fasste die Deutsche Bundespost die bis dahin existierenden Funknetze zum "Öffentlichen, bewegten Landfunknetz (öbL) A" zusammen. 1958 – das war der Beginn von Mobilfunk in Deutschland. Zusammen mit dem B-Netz, das 1972 startete, und dem C-Netz seit 1985 bilden sie die Netze der ersten Generation (1G). Die vielen G bedeuten also nichts anderes als Generationen von Mobilfunkstandards. Quelle: Informationszentrum Mobilfunk 2G – von GSM bis EDGE 1990 wurde der Mobilfunkstandard Global System for Mobile Communications (GSM) eingeführt und später mit GPRS (General Packet Radio Service) und EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) für die schnellere Datenübertragung ergänzt. Schneller bedeutete hierbei allerdings gerade einmal 50 beziehungsweise 150 Kilobit pro Sekunde: Das reicht eigentlich nur zum Telefonieren und Übertragen von SMS. All das ist Mobilfunk der zweiten Generation (2G).

3G - UMTS Die Einführung der dritten Generation (3G) beschleunigte die Datenübertragung massiv: Plötzlich war mit UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) ein Vielfaches an Geschwindigkeit drin – theoretisch sogar bis zu 42 MBit pro Sekunde. Damit konnte man auf einmal große Bilddateien versenden und navigieren, ohne dass es nervte.

4G – LTE Im Jahr 2010 startete LTE (Long Term Evolution) in Deutschland, die vierte Mobilfunkgeneration (4G). Und die kann mehr als zehnmal so schnell Daten übertragen wie UMTS. Das reicht bis heute locker zum Streamen von Videos.

In den kommenden Jahren dürfte sich das ändern und wenn es soweit ist, möchte möglichst jeder Smartphone-Hersteller die passenden Geräte im Sortiment haben. Es ist zu erwarten, dass neben Samsung auch andere Hersteller wie Huawei und Apple ihre nächsten Oberklasse-Modelle mit entsprechenden 5G-Modems und Prozessoren ausstatten.

Keine Kopfhörerbuchse, aber 120-Hertz-Display

Das Galaxy S20 (passend zum neuen Jahrzehnt ist Samsung von S10 zum S20 gesprungen) erscheint in drei Varianten: Erstens als Standardmodell mit einem 6,2 Zoll großen Bildschirm, der somit einen Zoll größer ist als der des Vorgängers. Zweitens als S20+ mit 6,7 Zoll Bildschirm und einem etwas leistungsstärkeren Akku. Und drittens als S20 Ultra mit 6,9 Zoll großem Bildschirm, noch größerem Akku und 16 Gigabyte Arbeitsspeicher. Bis auf das schwarze Loch mit der Selfie-Kamera, nimmt das Display – wie schon bei den Vorgängern – fast die gesamte Vorderseite ein. Ein Rahmen ist fast nicht mehr zu sehen.

Apropos Display: Der Bildschirm unterstützt eine Bildwiederholrate von 120 Hertz, was vor allem bei Games und schnellem Scrollen für eine besonders flüssige Darstellung sorgt. Weil eine höhere Bildwiederholrate aber auch mehr Akkuleistung verbraucht, soll es offenbar möglich sein, das Display auf 60 Hertz einzustellen, schreibt das Technikportal The Verge.

Was allen drei Varianten fehlt, ist der Kopfhöreranschluss. Als einer der letzten Hersteller hielt Samsung bei seinen Galaxy-Modellen bislang an der Kopfhörerbuchse fest. Damit ist nun Schluss: Wer mit dem S20 Musik hören will, muss entweder auf einen USB-Adapter oder gleich auf Bluetooth-Kopfhörer zurückgreifen. Passender Weise hat Samsung am parallel zu den neuen Geräten auch gleich die zweite Generation seiner Galaxy Buds vorgestellt.