Um die Ausbreitung des Coronavirus besser beobachten zu können, will das Robert-Koch-Institut (RKI) auch auf Handydaten zurückgreifen. Der Mobilnetz-Marktführer Telekom stellte den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern nun erstmals fünf Gigabyte an anonymisierten Mobilfunkdaten zur Verfügung. "Das ist eine Sondersituation. Wir helfen gern und unentgeltlich", sagte eine Telekom-Sprecherin gegenüber dem Tagesspiegel, der zuerst darüber berichtete. Demnach könnten die Forscher des RKI mit den Informationen der 46 Millionen Mobilfunkkunden Bewegungsströme abbilden, um Prognosen über die Ausbreitung von Covid-19 in Deutschland zu treffen. Die Informationen ließen sich auf Bundesländer- wie auch Kreis- und Gemeindeebene herunterbrechen. Ob es weitere Datenlieferungen geben werde, müsse sich noch zeigen.

Laut RKI-Chef Lothar Wieler gehe es darum, zu ermitteln, ob die von der Bundesregierung beschlossenen Instrumente wirksam seien. "Denn wenn die Menschen sich weiterhin so mobil verhalten, wie sie es bis vor einer Woche gemacht haben, dann wird es schwer, das Virus einzudämmen", sagte Wieler. In Deutschland sind inzwischen über 10.000 Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt.

Das RKI müsse laut Wieler beurteilen können, warum es Rückgänge oder Anstiege bei Infektionszahlen gibt. "Wenn wir sehen, dass die Menschen die Maßnahmen gar nicht umsetzen – und das sehen wir anhand dieser aggregierten Daten – dann sehen wir den Grund dafür, dass die Intervention, die wir wünschen, nicht erfolgreich ist", sagte der RKI-Chef. Die Daten könne man sowieso kaufen, "wir kriegen sie nur diesmal umsonst". Wieler geht davon aus, dass es wiederholte Lieferungen solcher Bewegungsdaten ans RKI geben wird.

Datenschutzbeauftragter hält Weitergabe vertretbar

Das Verfahren zur Datenübergabe an das RKI wurde der Telekom zufolge zusammen mit den Datenschutzbehörden entwickelt und 2015 von der Bundesdatenschutzbeauftragten abgenommen. Es handelt sich demnach nicht um individuelle Informationen, sondern um Massendaten, die keine Rückschlüsse auf den einzelnen Nutzer oder auch Infizierte ermöglichen. Dies verbietet in Europa die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).

Der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber (SPD) hält die Maßnahme in der gewählten Form für vertretbar. "Vor allem unter den aktuellen Umständen spricht nichts gegen die Weitergabe dieser Daten zum Zweck des Gesundheitsschutzes", twitterte Kelber. Es handele sich um Daten, die keine Rückschlüsse auf einzelne Personen ermöglichten. Aktuell werde in anderen Staaten während der Coronavirus-Pandemie der Datenschutz teilweise vernachlässigt. "In Deutschland sehe ich dafür keinen Grund, denn alle Lösungen lassen sich auch grundrechtskonform gestalten", teilte er mit. Die Bundesregierung betonte, die Einführung einer flächendeckenden Handydaten-Auswertung sei in Deutschland nicht geplant. "Das Robert Koch-Institut begleitet erste wissenschaftliche Ansätze, die sich damit beschäftigen, wie Standortdaten zur Verfolgung von Infektionsketten eingesetzt werden können", hieß es auf Anfrage.

Scharfe Überwachungsmaßnahmen in Südkorea und Israel

Ob künftig auch Vodafone und Telefonica Deutschland Mobilfunkdaten zur Verfügung stellen, war zunächst unklar. "Wo immer es technisch möglich und rechtlich zulässig ist, wird Vodafone Länder auf Anfrage von deren Regierungen bei der Entwicklung von Erkenntnissen auf der Grundlage großer anonymisierter Datensätze unterstützen", teilte das Unternehmen mit. In Österreich gibt Marktführer A1, der zur Telekom Austria gehört, Daten bereits weiter. A1 biete Bewegungsanalysen an, die mittels Algorithmen aus vollständig anonymisierten Daten errechnet würden, hieß es. Bisher wurden solche Informationen eher genutzt, um Verkehrsströme oder Staus abzubilden.

Andere Länder greifen zur Bekämpfung des Coronavirus noch umfassender auf Mobilfunkdaten zurück als dies in Europa rechtlich möglich wäre. So werden in Südkorea GPS-Daten von Smartphones und Autos, Kreditkarteninformationen, Einreiseinformationen sowie Bilder von Überwachungskameras genutzt, um zu schauen, ob sich Infizierte an die strikten Kontaktregeln halten. Die Informationen werden teils auch öffentlich gemacht, damit sich andere Menschen mit Ansteckungsverdacht testen lassen können. Israel setzt inzwischen Überwachungsmethoden ein, die sonst nur im Anti-Terrorkampf zur Anwendung kommen. Die Handys von Infizierten werden dort ständig darauf überprüft, ob Quarantäne-Vorgaben eingehalten werden.

Geben Facebook und Google persönliche Nutzerdaten frei?

In den USA gibt es derzeit Gespräche der US-Regierung mit den Internetkonzernen Facebook und Google über die Verwendung persönlicher Nutzerdaten im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie. Eine Maßnahme sei beispielsweise das Sammeln der Standortdaten der Smartphones von US-Bürgern und deren anonyme Verwendung, um die Ausbreitung des Virus festzustellen und dringende medizinische Notwendigkeiten vorhersagen zu können, berichtete die Washington Post. Google-Sprecher Johnny Luu bestätigte der Zeitung, es würden "Wege geprüft, wie gesammelte, anonymisierte Standortdaten im Kampf gegen Covid-19 helfen können".

Die Nutzung persönlicher Daten ist in den USA nach mehreren Skandalen ein heikles Thema. Aber angesichts des Coronavirus mehrten sich gegenüber den Internetkonzernen Stimmen, ihre Kompetenzen im Kampf gegen die Pandemie zu nutzen. Vergangene Woche appellierten rund 50 Wissenschaftler in einem offenen Brief an die Unternehmen, zu handeln. "Großangelegte Bemühungen von Technologieplattformen könnten bei der Eindämmung der Pandemie ausschlaggebend sein und tausende, wenn nicht Millionen Leben retten", hieß es in dem Appell von Ärzten, Epidemiologen und Forschern.