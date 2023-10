Manche Dinge verändern nicht die Welt. Aber sie machen unseren Alltag ein bisschen angenehmer. Oder sie sind einfach nice to have. Oder sogar beides. Um diese Gadgets und Apps geht es in der neuen ZEIT-ONLINE-Serie "nice und nützlich".

Nach längerer Abstinenz wohne ich nun wieder in Norddeutschland. Natürlich musste ich mir von Freunden vorher viel zum ach so schlechten Wetter dort anhören. Ich habe darüber nur milde gelächelt, immerhin bin ich ja im Norden aufgewachsen, was sollte mir das bisschen Regen schon anhaben? Ich fühlte mich sicher. Sehr sicher. Und dann kam der Herbst und, oh boy, lag ich falsch.

Nicht, dass der Blick aus dem Fenster auf den grauen Himmel nicht schon deprimierend genug wäre, ein Öffnen der Wetter-App macht es oft nur noch schlimmer. Heute: stürmisch. Morgen: Regen. Übermorgen: stürmisch mit Regen. Na schönen Dank. Ich würde die App ja löschen – aber unvorbereitet ohne Friesennerz in den nächsten Sturm zu geraten, ist ja auch keine Lösung.

Umso dankbarer bin ich über jede Aufheiterung, die mir meine Wetter-App verschaffen kann. Selbst, wenn sie mich dafür beleidigt.

"Carrot wird die ver---te Grenze weit überschreiten"

"Sei gegrüßt, Fleischsack. Ich, Carrot, bin dein neuer Wetterfürst", begrüßt mich die Computerstimme auf Englisch, als ich meine neue Wetter-App öffne. Darunter steht ganz klein: "Bitte beachte, dass jedes beschissene Wetter, das du erlebst, keinesfalls zufällig ist." Ich, nicht mit dem feinsinnigsten Humor aller Zeiten gesegnet, muss lachen. Ich schließe die App, öffne sie noch mal. "Es ist wolkig, du Trottel! Und das ist alles deine Schuld!" Das tut irgendwie gut.

Carrot Weather ist wohl die ungewöhnlichste aller Wetter-Apps. Andere zählen schnöde Daten auf, Carrot hat (oder ist) eine Persönlichkeit. Die stellt man gleich nach dem Download aus fünf Optionen von "professionell" (wie jede andere Wetter-App: langweilig!) über "freundlich" bis "übertrieben" ("Carrot wird die ver---te Grenze weit überschreiten") ein. Vulgärsprache lässt sich zusätzlich an- und abschalten, außerdem lässt sich Carrots politische Einstellung einstellen, etwa auf libertär, zentristisch oder anarchistisch. Ich lasse mich gerne provozieren. "Das ist alles Hillary Clintons Schuld", kommentiert Carrot den Nieselregen.

Der Umgang mit Carrot fühlt sich ein bisschen wie der mit einer durchgedrehten künstlichen Intelligenz an, ein bisschen wie der Computer Glados im Spiel Portal – irgendwo zwischen liebevoll, gruselig und lustig. Umso mehr seit iOS 17: Nun kann Carrot neben zahlreichen voreingestellten Sprech- und Gesangsstimmen auch mit einer Nachbildung meiner eigenen Stimme sprechen. Sich von der eigenen Stimme für das Wetter beschimpfen lassen, ist mal wirklich eine Meta-KI-Erfahrung.

Wäre das alles nicht schon bescheuert genug, ist Carrot seit vergangenem Jahr auch noch ein Dating-Sim-Game. Die App fordert mich etwa auf, Bugs "herauszuschütteln" oder "Carrot ist viel besser als Alexa" ins Mikrofon zu sagen. Dafür gibt es Herzen, die sich langsam füllen. Dafür kriegt man: gar nichts. Außer das seltsame Gefühl, mit einer verrückten KI eine Romanze zu beginnen. Daneben kann man auch mit Carrot (powered by ChatGPT) chatten, es gibt auch Quests ("Finde das höchste Gebäude, auf das Tom Cruise geklettert ist") und Achievements ("Erlebe deinen ersten Schneefall"). Und, noch abgedrehter, eine Augmented-Reality-Funktion mit der, durch die Smartphone-Kamera betrachtet, eine Carrot-Wetterkugel im Raum zu schweben scheint.



Einfach eine gute Wetter-App

Das wäre alles nur halb so schön, wenn nicht Carrot dazu auch einfach eine gute Wetter-App wäre. Das fängt schon bei der Optik an, die anpassbar, hübsch und trotzdem informativ ist und ein wenig an die von Apple übernommene und dann geschlossene Dark-Sky-App erinnert. Apple-Watch-Widgets gibt es ebenfalls. Carrot kommentiert dann auf Wunsch auch auf dem Uhrendisplay lakonisch: "Wow. Wolken."

Für eine App aus den USA nicht selbstverständlich: Die Quelle der Wetterdaten lässt sich auswählen, auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) ist dabei. Das macht für Vorhersagen in Deutschland einen großen Unterschied. Zu Wind, Luftdruck, Niederschlag und Sonnen- und Mondverlauf gibt es detaillierte Grafiken, die so nett anzusehen sind, dass es Spaß macht, durch sie hindurch zu scrollen. Verwirrt haben mich allerdings die Informationen zum Niederschlag: Manche Stunden mit niedriger Regenwahrscheinlichkeit zeigt Carrot mit einem Regentropfen, andere mit einer Wolke an. Die Friesennerzplanung hat mir Carrot eher schwer gemacht.



Auch ein Wetterradar gibt es, das zeigt in der Vorhersage aber nur die nächste Stunde an, da ist etwa die App des DWD selbst ausführlicher. Auch wenn die Anwendung und die normale Vorhersage kostenlos sind: Das Radarfeature – wie auch Wahl der Datenquellen, Widgets und personalisierte Benachrichtigungen – lässt sich nur mit einem Abo nutzen. Schließt man das nicht ab, zeigt die App kleine Werbeanzeigen. Das wären ganz schön unverschämte Werbepartner in dieser ohnehin schon unverschämten App – wenn die Anzeigen nicht gefälscht wären: "Willst du deine Feinde heimsuchen? Engagiere deinen persönlichen Poltergeist!"

Als ich für diesen Test ein Probeabo abschließe, bedankt sich Carrots Stimme bei mir: "Danke fürs Upgrade, Fleischsack. Ich wusste, ich habe dich aus gutem Grund am Leben gelassen." Ich muss lachen. Das Wetter? "Heute ist ein perfekter Tag, um deine Sorgen in einem großen Eimer Eiscreme zu ertränken." Das macht den Herbst wirklich erträglicher.

Fazit: Carrot ist die hübscheste Wetter-App, die ich seit Langem gesehen habe und dazu auch noch die lustigste – das macht sie wirklich nice. Allerdings sind die lustigen Dialoge nur auf Englisch, im Rest der App gibt es teils deutsche, teils unübersetzte Texte. Zudem sind die Radardaten nicht so detailliert wie in anderen Anwendungen und die Regeninformationen verwirren – und das, obwohl das Abo einiges kostet. Deswegen ist Carrot dann doch nicht so nützlich, wie es eigentlich sein könnte.

Preis: Die Grundfunktionen sind kostenlos, das Premiumabo kostet nach sieben Tagen Probe 22 Euro pro Jahr oder 5,50 Euro pro Monat. Für noch mehr personalisierte Benachrichtigungen, Gezeitendaten und monatliche Durchschnittswerte kostet das Ultraabo 44 Euro pro Jahr. Das gilt alles für iOS. Auf Android kann man mit einem Probeabo für drei Tage starten, dann kostet das Premiumabo elf Euro pro Jahr oder 2,20 Euro im Monat.

Transparenzhinweis: Die im Artikel beschriebene App hat der Autor unabhängig nach eigenem Ermessen ausgewählt und nach fachlichen Kriterien getestet.